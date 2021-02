Lukaku-Lautaro, che coppia: in Italia nessuno come loro

Lukaku-Lautaro, è la coppia più prolifica della Serie A, davanti a quella atalantina di Muriel e Zapata

Il momento dell’Inter non potrebbe essere migliore, con quattro vittorie di fila in campionato, di cui due in scontri diretti contro Juventus e Milan, primo posto in Serie A a +4 proprio sui rossoneri. E a far sorridere ci si mettono anche Lukaku e Lautaro.

La LuLa, così chiamata la coppia di attaccanti nerazzurri, ha segnato ben 30 gol in stagione; ciò ne fa la coppia più prolifica del campionato, seconda in Europa solo a quella del Bayen Monaco, ovvero Lewandowski-Muller, che hanno messo insieme 36 gol.

I due attaccanti di Conte, si stanno affermando sempre di più come mattatori della cavalcata nerazzurra verso lo scudetto, in un’alchimia tra i due che sembra perfetta, nonché molto solida.

I segreti della LuLa

Lukaku-Lautaro, numeri da capogiro! L’Inter esulta: è la seconda coppia gol in Europahttps://t.co/3uOWzCmXUA pic.twitter.com/QySierJctc — Fcinter1908 (@fcin1908it) February 16, 2021

Il lavoro svolto fin qui da Lukaku e Lautaro Martinez in stagione è incredibile, ma dietro questa coppia, c’è ovviamente la mano di Conte, dello staff, e l’aiuto degli altri giocatori.

Lukaku attaccante di sfondamento, che agisca come punto di riferimento per i compagni, mentre Lautaro deve muoversi su tutto il fronte offensivo, e spesso dall’altra parte rispetto a dove si trova il belga. Sono questi i desiderata del tecnico, messi in pratica dal belga e dall’argentino.

Inoltre, la solidità della squadra in copertura, permette ad entrambi, di fare meno lavoro in difesa, per essere più freschi in attacco e in fase realizzativa, effettuando vere e proprie sgaloppate nella metà campo avversari, come nel derby vinto 3-0 sul Milan.

Lautaro e Lukaku 30 gol a Febbraio pic.twitter.com/gszxNiG4lW — Calciomercato Inter (@InterCM16) February 21, 2021

Rispetto alla coppia Lewandowski-Muller, c’è una distribuzione migliore dei gol. Infatti, Lukaku ha realizzato 17 gol, Lautaro 13, mentre nella coppia bavarese, il polacco 26, e “solo” 10 Muller.

Insomma, la LuLa, sta facendo divertire i tifosi ed ha portato la squadra in testa alla classifica. Soprattutto, l’Inter di Conte ha dimostrato di vincere quasi solo con la coppia da 30 gol in campo, quindi da parte del tecnico salentino, non resta che affidarsi completamente, nonché piacevolmente ai due scatenati attaccanti.