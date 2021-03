Rigori sbagliati, quando l’errore è doppio: tutti i casi storici

I rigori sono le massime punizioni, il modo più facile per segnare. Ma alle volte l’errore è dietro l’angolo, o meglio, il dischetto

In West Brom-Brighton, 26a giornata di Premier League, gli ospiti non hanno approfittato di ben due rigori, entrambi sbagliati, colpendo una traversa e un palo. La partita è finita 1-0 per i padroni di casa, un match che ha visto anche un gol annullato su punizione per il Brighton, tra molte polemiche.

Gli errori dal dischetto di Gross nel primo tempo, e dell’ex promessa del calcio inglese Danny Welbeck, nel secondo, non sono una rarità. Anzi, tanti i giocatori, anche campionissimi, che hanno sbagliato i rigori in una stessa partita. Segnare o fallire un penalty fa spesso la differenza tra una vittoria e una sconfitta.

Leggi anche >>> Suning dice addio al calcio

Leggi anche >>> Derby emiliano sugli spalti

I cinque doppi errori dal dischetto più incredibili

“Eh ma ha segnato doppietta su rigore”#Eriksen Da ricordare che si possono anche sbagliare. ‘Sergio Ramos contro la Svizzera’. pic.twitter.com/IXt84p1OYj — BILI (@BILIbot_) November 15, 2020

Già nel corso di questa stagione, c’è stato un giocatore che ha sbagliato due rigori nella stessa partita, Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, proprio con la maglia della Spagna, a novembre ha fallito due penalty contro la Svizzera.

Il primo errore, fu comunque fortunato, con la ribattuta del portiere che finì tra i suoi piedi, per la ribattuta vincente. Il secondo, invece, fece del portiere Sommer un eroe assoluto, nonostante, poi, la Spagna riuscì a pareggiare più tardi al minuto 89.

L’attuale tecnico del Lecce, Eugenio Corini, con un passato da calciatore tra A e B, ha sbagliato ben due rigori con la maglia del Chievo, contro il Piacenza; una giornata che Corini non avrà ancora dimenticato.

Nel 2007, toccò all’allora attaccante del Siena Massimo Maccarone, sbagliare due rigori contro il Torino.

ZA: Incubo Mbakogu, due rigori sbagliati e lite con i tifosi https://t.co/OSo3SoTDac pic.twitter.com/dQuHBaiX6L — Zona Calcio (@zona_calcio) May 9, 2016

Ancora più recentemente, nel 2016, è toccato a Mbakogu entrare nella storia. Due errori dal dischetto contro la Lazio, entrambi simili con parata finale di Marchetti. Alla fine trova il gol, ma la sua squadra perde 3-1.

4 luglio 1999, la notte in cui Martin Palermo, con i suoi 3 rigori, entrò nella storia dalla porta sbagliata. pic.twitter.com/S8XDdCpO6J — delinquentweet (@delinquentweet) July 4, 2017

Tornando indietro nel tempo, al 1999, addirittura i rigori sbagliati furono ben 3, tutti da parte di Martin Palermo. L’ex beniamino dei tifosi del Boca, con la maglia dell’Argentina, sbagliò per tre volte contro la Colombia in Coppa America, per la gioia e il divertimento degli avversari. L’argentino del Boca, si rifece poi nel 2009, mandando la sua nazionale ai mondiali del 2010.

Gli errori dal dischetto, fanno parte della storia del calcio, hanno deciso competizioni, partite, hanno relegato nello sconforto più totale i giocatori che commettono questi sbagli. Ma, il doppio rigore sbagliato, non è cosa da tutti i giorni, e per questo va celebrato, anche dai tifosi, però dopo aver imprecato contro i propri giocatori.