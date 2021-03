Genoa-Sampdoria, il derby infiamma i tifosi: fu citato anche in Lupin 3

Genoa-Sampdoria è una partita molto attesa, ricca di soprese e racconti: uno scontro che mercoledì metterà contro le due squadre nel derby della Lanterna, e fu citato anche in Lupin 3.

Cosa c’entra Lupin con il derby fra Genoa e Sampdoria? Poco verrebbe da dire, forse nulla. E’ invece non è così. La gara di mercoledì vedrà affrontarsi due squadre, ma anche due tifoserie, due pezzi di una città per cui i 90 minuti valgono più di un campionato, e hanno raccontato storie entrate nel mondo della musica e del cinema. Rossoblu contro blucerchiati, in un match che si preannuncia scoppiettante ma che sarà diverso senza i tifosi allo stadio. Vincere è l’unico obiettivo, e non importa come. Le gare hanno spesso riempito i taccuini degli arbitri fra gol e cartellini, ma quest’anno hanno un valore ancora più importante.

Il Genoa infatti insegue, e la Sampdoria sotto la guida di Ranieri ha praticamente già centrato la salvezza, senza grosse ambizioni in chiave di qualificazioni europee. Le due squadre non hanno tanto da chiedere al torneo, ma hanno le qualità per raggiungere una comoda salvezza e programmare un futuro che parte da basi solide. Proprio per questo i 90 minuti di domani nel Derby della Lanterna potrebbero essere il punto più alto della stagione.

L’importanza della gara la conosce bene Ranieri, che ha già caricato il gruppo lanciando messaggi alla stampa. E’ chiara anche per Ballardini, ed è rinomata anche all’estero. E’ curioso infatti l’episodio di Lupin 3, in cui si vede una partita che sembra proprio ricordare la stracittadina di Genova.

Genoa-Sampdoria, il derby anche in un episodio di Lupin 3: e segnò…

Genoa-Sampdoria è un super classico del calcio italiano, un derby molto atteso. Può cambiare il volto ad una stagione, segnare la storia di un allenatore, scrivere pagine importanti nella carriera di un calciatore capace di imprimere il suo nome sul tabellino. Sono molti i giocatori che lo hanno vissuto da protagonisti, e Genova non dimentica. Un match che può farti svegliare il giorno dopo con il sorriso o togliertelo, che con le squadre divise da pochi punti, promette scintille. Ranieri ha già caricato l’ambiente, e Ballardini cerca un blitz per portare i grifoni ad una sola lunghezza dai blucerchiati.

Anche in un episodio della saga di Lupin la partita fu inserita nel racconto. In “Lupin III, la pagina segreta di Marco Polo”, i ladri gentiluomini erano proprio nella città ligure. Il film inizia con una visuale della “Superba“ e del lungomare, e le immagini si spostano in una sala dove alcune guardie stanno vedendo una partita.

Una squadra rossoblu, in gol contro gli avversari, che indossano una casacca che ricorda quella della Sampdoria. Una citazione che è un assoluto tributo al derby della Lanterna. Dalle canzoni allo spettacolo, passando per i cartoon, la partita di mercoledì si conferma una delle più appassionanti in Italia.