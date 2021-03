Serse Cosmi torna in Serie A: perché è soprannominato l’uomo del fiume

Serse Cosmi può ritornare su una panchina di Serie A: nato e cresciuto vicino al Tevere, l’uomo del fiume torna sulle sponde di un corso d’acqua alla ricerca di un miracolo.

Il Crotone ha appena esonerato Giovanni Stroppa visti gli scarsi risultati e la tremenda striscia negativa, quasi insanabile. Per poter salvare il club rossoblu da una retrocessione in Serie B che ormai si fa sempre più concreta, la dirigenza starebbe pensando di affidare la panchina a Serse Cosmi.

Il tecnico perugino è libero da ogni incarico dalla scorsa estate. L’ultima sua esperienza è stata proprio nel suo Perugia, quello che ha reso celebre ad inizio 2000. Il suo ritorno, purtroppo, non è stato molto positivo. Poco dopo aver raggiunto le 700 panchine da allenatore professionista, è stato esonerato a luglio per scarsi risultati. Cosmi può presto ritornare su una panchina di Serie A: un’esperienza che manca dal 2012.

Serse Cosmi, dal Tevere all’Esaro: l’uomo del fiume torna in Serie A

Nato a Perugia nel 1958, Serse cresce vicino al Tevere “dove sono diventato grande“. Suo padre era un guardiano del fiume e assieme andavano a pesca. Ed è qui che si attribuisce il soprannome di uomo del fiume, nonché titolo di un suo libro autobiografico. Lo scorrere dell’acqua gli dà tranquillità, serenità e leggerezza. Ed è proprio nella sua città, sulle sponde del Tevere, che diventa un allenatore apprezzato in tutta Italia, sopratutto per la sua autenticità.

Le sue avventure dopo il Perugia sono un’altalena di emozioni. La Promozione del Genoa revocata, gli esoneri con Brescia e Udinese, veri e propri fallimenti del progetto tecnico con Livorno e Palermo. Solo con il Trapani in Serie B, tra il 2015 e il 2016, riesce a trovare equilibrio e la giusta quadra per ritornare a far risuonare il proprio nome come tecnico di una squadra di calcio. Con i siciliani sfiora la Serie A, perdendo nella doppia sfida in finale play-off contro il Pescara. Successivamente, vari esoneri e solo una parentesi degna di nota con l’Ascoli: salva il club dalla retrocessione in Serie C.

A breve, Serse Cosmi sarà pronto a tornare su una nuova panchina del massimo campionato italiano. Manca in Serie A dal 2012, quando fu licenziato dal Siena. “L’uomo del fiume” potrà ripartire dal Crotone, e dovrà fare un vero e proprio miracolo per evitare la retrocessione in Serie B. Ci sarà l’Esaro – il corso d’acqua della città calabrese – che terrà compagnia l’allenatore. Proprio a pochi chilometri dall’Ezio Scida, scorre il canale che sfocia poco più avanti nel Mar Ionio. Per Serse si tratterebbe di una nuova avventura, la prima in Calabria.