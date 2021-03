Francesca Brambilla, curve da urlo: come una sirena sul lettino – Foto

Francesca Brambilla seduce e conquista i suoi follower con due foto da urlo in costume da bagno: i momenti di relax immortalati dalla modella del famoso quiz televisivo.

La “Bona Sorte” del programma televisivo Avanti un Altro lascia senza fiato i suoi follower. Il suo profilo Instagram è pieno di contenuti affascinanti e seducenti, tant’è che ogni post è una sorpresa per il suo milione di seguaci.

Francesca Brambilla, modella bergamasca del 1992, ha cominciato la sua carriera in televisione con programmi sportivi come Tiki Taka e Quelli del Calcio. Nella sua biografia dell’account social, scrive di fare più vittime dello iettatore. Di fronte a così tanta bellezza, difficile non crederci. La showgirl anche quest’oggi ha fatto colpo e ha pubblicato una foto mozzafiato.

Francesca Brambilla, come una sirena sui social – Foto

La stupenda 29enne di Bergamo ha messo in mostra tutte le sue doti fisiche. In costume da bagno e sul lettino del resort, Francesca ha pubblicato due scatti con pose diverse. Nella prima istantanea, la seducente modella ha messo in mostra il profilo del suo lato B. Di seguito, nella seconda immagine, la velina di Avanti un Altro appare come una sirena adagiata sugli scogli. La Brambilla è un vero schianto e anche questa volta lo ha dimostrato ai suoi fan.