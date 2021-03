Milan, Ibrahimovic e Calhanoglu out: scoppia la bufera sullo svedese

In casa Milan Ibrahimovic infortunato come Calhanoglu: out per qualche settimana. Infuria la polemica per la partecipazione a Sanremo dello svedese

Il Milan ha ripreso a correre in campionato, dopo la vittoria nel posticipo contro la Roma, ma a far parlare sono ancora gli infortunati. Dopo Maldini, Bennacer e Mandzukic, sono fuori anche Ibrahimovic, infortunato, al pari di Calhanoglu.

Lo svedese sarà out per almeno tre settimane, mentre il turco-tedesco per almeno due partite e, a differenza di Ibra, potrebbe tornare disponibile per il match di Europa League contro il Manchester United.

Ibrahimovic, a 39 anni, è fuori per la terza volta per infortunio in questa stagione, senza considerare lo stop dovuto al Covid. L’attaccante rossonero, sembrava nelle ultime due gare, con Stella Rossa e Roma, in ripresa, ma questo nuovo infortunio ne va a pregiudicare ancora la condizione.

Ibrahimovic infortunato e pronto per Sanremo

Lascia perplessi, però, che Ibrahimovic sia fuori, proprio ora che c’è Sanremo, in cui dovrà partecipare per tutte e cinque le serate.

L’attaccante svedese del Milan, comunque, dovrebbe seguire la squadra mercoledì sera a San Siro, per la gara contro l’Udinese. A meno, ovviamente, di cambiamenti della scaletta sanremese, dell’ultimo minuto, dovuti proprio a questo infortunio.

Ibra, quindi, cercherà di supportare i compagni da vicino, anche se con il suo stop, ci si chiede se non sia meglio farsi curare a Milanello, piuttosto che in Liguria. Ovviamente, dal Milan, traspare serenità, anche se sa tanto di ottimismo di facciata.

Ibrahimovic a Sanremo, dunque, è un caso ormai da mesi, e non ci resta che aspettare per vedere cosa farà l’istrionico attaccante del Milan. Certamente, è strano il suo infortunio, che lo mette out proprio in vista del Festival della Canzone Italiana. Inoltre, per il Milan, perderlo di nuovo non fa che aumentare i problemi di rosa, legati anche alla congestione del calendario.