Manchester United, Pogba tra rinnovo e cessione: il nuovo scenario

Il Manchester United ha avanzato una proposta a Paul Pogba: la risposta del calciatore apre un nuovo scenario sul suo futuro.

Qualche mese fa, sembrava che l’avventura di Paul Pogba al Manchester United fosse ai titoli di coda. Il centrocampista ha cominciato male la stagione, a causa anche del Coronavirus e del ritardo di condizione. Col passare dei giorni ha ritrovato la giusta forma fisica, ma sopratutto quella mentale. Tuttavia, le critiche sulle sue prestazioni e sopratutto sulle dichiarazioni di Mino Raiola – il suo procuratore – hanno acceso il dibattito in merito alla sua cessione nella prossima sessione di mercato.

Infatti, l’agente del calciatore ha più volte punzecchiato il club inglese e l’allenatore norvegese. Ad inizio 2021, Raiola aveva dichiarato pubblicamente che Pogba non fosse più felice al Manchester United. Con il contratto in scadenza a giugno 2022, tutte le strade porterebbero in una sola direzione: la cessione. E invece, sembra che i Red Devils vogliano proporre un nuovo contratto alla loro star.

Leggi anche >>> La Serie A in fila da Raiola: tutto su Donnarumma, Mkhitaryan, Haland e Pogba



Manchester United, Pogba apre al rinnovo

Sorprendentemente, Paul Pogba avrebbe aperto ad eventuali discussioni sul rinnovo del contratto con i dirigenti del Manchester United. E’ tornato stabilmente titolare, anche se al momento è indisponibile per infortunio, e sembra aver ritrovato il sorriso. Secondo quanto riporta il sito web United We Stand, il centrocampista è entusiasta di poter trattare con il club per prolungare la sua esperienza in Premier League.

Una scelta che spiazza i top club in corsa sul calciatore. Su tutti, Juventus e Real Madrid sembravano potessero essere le più accreditate al suo ingaggio. Evidentemente, il percorso dello United in campionato e la possibilità di essere un punto fermo della formazione di Solskjaer, avrebbero convinto Paul ad ascoltare l’offerta di un rinnovo prima di prendere decisioni affrettate.

Dunque, si apre un nuovo scenario per l’ex centrocampista bianconero. Da 5 anni veste la maglia del Manchester United e potrebbe continuare la sua esperienza ben oltre. Le sue prestazioni altalenanti in queste stagioni non sono piaciute ai tifosi, che speravano di aver trovato un top player capace di ridare brillantezza alla squadra. Pogba ha l’occasione di riscattarsi e diventare una bandiera. Tutto dipenderà dalle sue volontà.