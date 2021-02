Il mercato della prossima estate in Serie A si muove attorno a Mino Raiola, che dovrà gestire i rinnovi di Mkhitaryan e Donnarumma e attende chiamate per Haland e Pogba. Tutti in fila dal procuratore che dovrà gestire altri casi delicati. E intanto la Juventus si muove.

Tutti in fila da Mino Raiola, che attende chiamate per i rinnovi di Donnarumma e Mkhitaryan e intanto si gode Haland. Il procuratore fra gli altri anche di Balotelli è già a lavoro senza attendere la prossima finestra di mercato, perché il futuro dei suoi assistiti si deciderà a breve. Partendo da Donnarumma, destinato a rimanere al Milan in un accordo che però ancora non è stato trovato. Il portiere dovrebbe presto essere blindato dai rossoneri che però dovranno superare due ostacoli, il primo relativo all’offerta per un calciatore che guadagna 6 milioni a stagione e al quale ne sono stati proposti 7,5. Maldini ha confermato i contatti, ma Raiola chiede 10 milioni e l’impressione è che l’accordo verrà trovato per una cifra attorno agli 8. Resta però l’indiscrezione della richiesta del procuratore di inserire una clausola rescissoria, che il Milan allontana con fermezza.

Capitolo ancora aperto quello relativo al rinnovo di Mkhitaryan. L’armeno sta impressionando per continuità e qualità alla Roma che vorrebbe prolungare il legame con il trequartista. C’è una opzione per il prolungamento di un anno che i giallorossi potrebbero esercitare senza variare le cifre percepite dal calciatore, al quale però spetta l’ultima parola. L’impressione è che la trattativa non sia difficile da concludere, ma nelle ultime ore sembra essersi fatta avanti la Juventus. Sempre i bianconeri potrebbero valutare le piste che portano a due talenti gestiti da Raiola. Il primo è Haland, che non vuole lasciare il Borussia Dortmund ma che sarà al centro del prossimo mercato. L’altro è Pogba, sull’altalena con un Manchester United che valuta una cessione per dare nuova spinta ad una squadra in grande crescita.

La Serie A bussa alla porta di Raiola: tutti gli uomini del procuratore

Non solo Donnarumma, Haland e Mkhitaryan nel mirino della Serie A, che bussa forte alla porta di Mino Raiola. Il procuratore è al centro dei movimenti dei club italiani e non solo, ma sono molti gli assistiti dell’agente che potrebbero alimentare le trattative nei prossimi mesi. De Ligt e Verratti non dovrebbero muoversi a meno di offerte clamorose. Diverso invece il discorso per Marcus Thuram e e Donyel Malen, entrambi pronti al salto in un grande club. Nome caldo anche quello di Ryan Gravenberch. Sul talento dell’Ajax ci sono la Juventus ma anche Bayern Monaco e Psg.

Gli altri calciatori di Serie A gestiti da Raiola non dovrebbero muoversi. Romagnoli è ormai una bandiera del Milan, Lozano ha convinto a Napoli, e anche De Vrij e Manolas non dovrebbero cambiare maglia. Mai dire mai però quando le trattative sono condotte da un agente in grado di portare De Ligt a Torino e capace di rompere con Lukaku. Mesi caldi quindi. Il mercato sarà condizionato dalle scelte di Mino Raiola, che intanto con il ritorno di Ibrahimovic al Milan ha già vinto una delle scommesse più importanti della sua carriera.