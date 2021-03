Wanda Nara, selfie allo specchio da capogiro: décolleté mozzafiato – Foto

Wanda Nara fa impazzire i suoi follower con un selfie da togliere il fiato: la foto col top è stupenda.

La Francia valuta nuove restrizioni in vista dell’aumento dei contagi Covid. I numeri sono leggermente in risalita e questo preoccupa la popolazione francese che non vorrebbe ritrovarsi in un nuovo lockdown, come qualche mese fa.

Tra gli allarmati c’è anche Wanda Nara, da qualche anno parigina. La showgirl argentina ha utilizzato il suo canale social per diffondere il suo pensiero e raccomandare tutti di “Restare a casa“. Il messaggio è forte e chiaro, e la foto pubblicata richiama l’attenzione di tutti i suoi seguaci. Obiettivo centrato.

Wanda Nara, il top non basta: décolleté esplosivo – Foto

Sensuale come poche, Wanda ha lasciato di sasso i suoi follower con lo scatto pubblicato nel pomeriggio. Con un semplice selfie davanti allo specchio è riuscita ad ottenere migliaia e migliaia di interazioni sui social. La modella ha posato con un top, che esalta le proprie prosperose curve: quanto basta per mandare in visibilio i suoi seguaci. Capelli disordinati e senza un filo di trucco, la moglie e manager di Icardi mette in mostra le sue doti fisiche.

E così, con una descrizione poco attinente ma di estrema importanza, la compagna dell’attaccante del Paris-Saint Germain ricorda a tutti che fuori dalle propria mura il virus circola, ed è meglio ripararsi nelle proprie abitazioni, mantenendo e rispettando la distanza sociale.