Cessione Inter: c’è un fondo saudita, ed ha un patrimonio inestimabile

La Cessione dell’Inter entra nel vivo è la novità clamorosa arriva da un fondo dell’Arabia Saudita. Pronta un’offerta che potrebbe convincere Zhang.

Novità importanti per la cessione dell’Inter. Dopo il tira e molla con Bc Partners, che resta interessata ma non affonda il colpo, Zhang incassa con soddisfazione l’interesse di un fondo saudita che è fra i più ricchi del mondo. Una irruzione che accelera le trattative per la cessione dell’Inter, convinta dal primo abboccamento. Un blitz che potrebbe cambiare il volto del club e indurre Suning ad allacciare i rapporti. C’è da fare in fretta per rispettare le scadenze, ma questa potrebbe essere la volta buona.

Le offerte sussurrate a bassa voce negli ultimi mesi non si sono mai del tutto avvicinate alle richieste di Suning, che non vuole svendere dopo gli ingenti capitali investiti. A questo punto i contatti con la Public Investment Fund, che ha sede ed è operativa in Arabia Saudita, potrebbero essere continui e alla ricerca del closing.

Non un affare semplice, perché ballano cifre importanti e il momento è delicato. Nel portfolio della Pif però, ci sono investimenti arcinoti e milionari, oltre ad un patrimonio fra i più ricchi al mondo. A questo punto la trattativa si accende, e i contatti potrebbero essere imminenti.

Cessione Inter: dall’Arabia Saudita si fa largo la Pif, uno fra i fondi più ricchi al mondo

Non solo Bc Partners quindi fra i fondi che trattano la cessione dell’Inter. L’interessamento della Public Investment Fund, svelato oggi dal Corriere dello Sport, può cambiare gli scenari per Suning. La Pif è fra i fondi sovrani al mondo, con un patrimonio stimato in circa 350 miliardi di dollari e la sede a Rihad. Fondato per investire per conto dell’Arabia Saudita, ha in Yassir al Rumayyan il capo operativo.

La cessione dell’Inter sarebbe solo l’ultima delle operazioni in cantiere. La Pif vanta più di 200 asset, ha quote in Disney, Boing e Facebook, e opera tessendo i suoi interessi nel mondo dell’intrattenimento ma anche su gas, trasporti aerei e petrolio. Sull’asse Rihad, Nanchino e Milano, potrebbe quindi viaggiare la nuova trattativa per la cessione dell’Inter. Un’offerta che potrebbe realmente convincere Zhang stando almeno ai rumors in arrivo da Milano.

Una trattativa che potrebbe mettere in secondo piano Bc Partners, decisa a realizzare l’affare, ma senza trattare sulla base chiesta da Suning. A questo punto potrebbe arrivare la svolta tanto attesa, e i prossimi giorni saranno decisivi.