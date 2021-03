Inter, accuse durissime di Eder a Suning: in Cina è caos

Accuse pesanti di Eder a Suning, che ha chiuso le attività allo Jiangsu e si concentra sull’Inter. Lo sfogo dell’ex nerazzurro ha fatto discutere in Cina.

il gruppo cinese Suning è al centro delle accuse in patria dopo la decisione di chiudere le attività allo Jiangsu, e l’ex Inter Eder non le ha mandate a dire. Volano gli stracci dopo una decisione repentina, che ha mandato in crisi anche i tifosi nerazzurri. La scelta di chiudere con il calcio in Cina è mirata al tanto discusso “taglio delle attività irrilevanti”, annunciato da Zhang pochi giorni fa. Le parole di Eder però fanno discutere e svelano dettagli molto preoccupanti.

Le accuse sono pesanti, e raccontano una gestione nella sua esperienza allo Jiangsu che ha poco a vedere con il calcio. Intervistato da Oriental Sport Daily, il calciatore non ha utilizzato mezzi termini. “Se il gruppo Suning fallisse lo capirei pure – ha sottolineato l’ex Samp – ma un trattamento del genere è fuori da ogni logica. Siamo rimasti chiusi in hotel per diversi mesi, abbiamo diffuso il marchio Suning nel mondo, e il loro modo di chiudere con il calcio è una incredibile mancanza di rispetto”

Eder rincara la dose: “La loro è una scelta chiara. Non vogliono più investire nel mondo del calcio, ed hanno lasciato lo Jiangsu per concentrarsi su altre attività. Le modalità hanno ferito tutti”.

Eder attacca Suning e spaventa l’Inter: “Bugiardi”

Accuse pesanti e attacchi destinati a far discutere quelli di Eder ai proprietari dell’Inter. La scelta di sciogliere lo Jiangsu non è stata accolta bene. “Sono dei bugiardi, e il direttore generale ci diceva sempre che con il tempo ci avrebbe dato le nostre spettanze. Non ha mai rispettato quanto detto, nonostante la squadra abbia sempre dato il massimo. E’ una mancanza di rispetto che nessuno di noi meritava”.

Eder, passato allo Jiangsu nel settembre del 2018, ha contribuito a suon di gol e assist alla vittoria della Super League Cinese. Un successo che sembrava lanciare Suning nel calcio con maggiore forza e potere di investimento. La virata e la chiusura delle attività hanno invece scatenato critiche e accuse, e ora anche l’Inter è in ansia. Eder è stato chiaro e ha lanciato un monito pesante. “Il loro obiettivo è chiaro e non vogliono più investire nel calcio”. Le modalità repentine hanno però stupito tutti, e anche la trattativa per la cessione dell’Inter è un segnale che va in questa direzione.