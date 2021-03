Manchester United: la diretta Instagram scatena i tifosi, ma…

Curiosa diretta Instagram del Manchester United che ha scatenato i più di 50 mila tifosi connessi sul social.

Il Manchester United ha avviato oggi una diretta per tutti i followers su Instagram. Fino a qui nulla di male, perché le società sono abituate ormai ad annunci, novità e proclami sul famoso social network. Quella di oggi però è stata fra le più curiose nella storia fra il calcio e Instagram. Dopo pochi secondi dalla notifica, circa 50 mila followers hanno avviato il video, iniziando a fantasticare sul possibile e inatteso annuncio.

Fra chi sperava nell’arrivo di Sancho, o in un rinnovo tanto atteso, e magari in un altro colpo alla Bruno Fernandes, il video è andato avanti per alcuni minuti. I tifosi si sono scatenati nei commenti sulla pagina del Manchester United, che però, non aveva proprio nulla da comunicare ai propri fans.

Un caso curioso, per come si è sviluppato e per il grande numero di tifosi che hanno commentato in pochi minuti. Questo dato lascia intuire quanto i social siano entrati nel mondo del calcio, ma qualcuno, oggi, rischia di pagare l’errore. E i tifosi lo hanno sottolineato in migliaia.

Il Manchester United ha quindi avviato il video su Instagram intorno alle 13.45 italiane. Più di 50 mila tifosi hanno partecipato, e atteso invano. Per circa 5 minuti infatti hanno assistito ad uno schermo nero e ad alcuni rumori di sottofondo, fantasticando su quello che stava accadendo.

Niente annunci e nessun proclamo. Solo uno sfondo nero che ha reso protagonisti i tifosi. In molti hanno simpaticamente scritto che qualcuno pagherà dopo l’errore, mentre un utente ha sottolineato la fortuna del responsabile ai social dello United, che non ha parlato ed ha evitato di rivelare qualche segreto o qualche messaggio pesante. Ha spopolato il “You are fired”, che tradotto significa: sei licenziato. mentre qualcuno ha perfino pensato ad un attacco hacker.

Nulla di tutto ciò, il video è terminato con la schermata nera e l’immagine sfocata di chi erroneamente lo aveva avviato. Qualche timida parola non riconoscibile e lo stop, fra l’ilarità generale delle persone che stavano seguendo.