Euro 2021, l’Italia stuzzica Toloi: la risposta è diretta a Mancini

Ad Euro 2021 l’Italia potrebbe avere un nuovo protagonista: è Toloi che attende una chiamata e intanto continua a blindare la difesa dell’Atalanta

Toloi ad Euro 2021 con l’Italia? Su può fare, o almeno si potrebbe. E’ così perché il difensore dell’Atalanta è diventato a tutti gli effetti italiano. Dopo l’ok della Fifa, che ha risposto affermativamente alla Federazione, il difensore di Gasperini è ufficialmente convocabile in azzurro. Un discorso che stuzzica Mancini, e che porterebbe un altro oriundo in nazionale. Toloi attende una chiamata possibile, viste le ottime prestazioni che ormai da anni fornisce alla Dea.

Il difensore rientra quindi nelle alternative del commissario tecnico, che potrebbe aggiungere solidità ed entusiasmo ad un reparto ricco di esperienza, ma con un’età media alta. Con Chiellini e Bonucci intoccabili, Acerbi che sarà fondamentale, e Romagnoli che sta vivendo una stagione in chiaroscuro, la presenza di Toloi ad Euro 2021 potrebbe completare il reparto con quella di Mancini, che alla Roma sta brillando. La risposta del centrale di Gasperini è un messaggio chiaro al selezionatore azzurro, che riflette sulle scelte e valuterà le sue prestazioni in questo rush finale.

Euro 2021, Toloi attende la chiamata dell’Italia. “Direi immediatamente di sì”

Rafael Toloi ad Euro 2021 con la maglia dell’Italia? Una decisione che spetta solo a Roberto Mancini. L’ok della Fifa gli permetterebbe di indossare la casacca azzurra, e il difensore ha lanciato un messaggio chiaro al commissario tecnico. Intervistato dalla rivista “Undici” ha chiarito che gradirebbe una esperienza di tale portata, lanciando parole al miele alla nazionale italiana.

“I miei bisnonni erano italiani – ha confessato il forte centrale dell’Atalanta – ed ho il cuore azzurro. Una chiamata dall’Italia? Direi immediatamente di sì. Sarebbe un onore per me indossare la maglia della nazionale, perché ho legami parentali con l’Italia, e sono da 6 anni qui”. Arriva quindi direttamente dalle parole di Toloi la disponibilità per la nazionale e magari per Euro 2021. Mancini ci pensa, consapevole di poter avere a disposizione un calciatore forte e capace di fare due ruoli.

L’unico problema potrebbe essere nella veste tattica azzurra. La nazionale sotto la gestione Mancini si è sempre schierata con un reparto a 4, mentre all’Atalanta il difensore gioca spesso in una difesa a 3 e può fare anche l’esterno di destra. Un ostacolo alla chiamata? Solo Mancini può saperlo, ma per scoprirlo da vicino potrebbe presto dargli un’occasione con la maglia dell’Italia.