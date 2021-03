Euro Under 21, da Zappa a Scamacca: i top player dell’Italia di Nicolato

Per Euro Under 21 l’Italia vuole essere protagonista: ecco chi saranno le stelle azzurre del ct Nicolato.

Tra circa 20 giorni, l’Italia U21 debutterà ad Euro Under 21 che si disputerà in Ungheria e Slovenia. La Nazionale azzurra è – al pari della Spagna – la più titolata del torneo e vanta una rosa di tutto rispetto.

Il caso ha voluto che nel girone degli azzurrini ci fossero anche gli spagnoli, detentori dell’ultimo europeo giocato proprio nello stivale. Completano il gruppo anche Slovenia (padrona di casa) e Repubblica Ceca.

L’Europeo sarà diviso in due fasi. Dal 24 al 30 marzo si disputeranno le 3 partite dei gironi, successivamente dal 31 maggio al 6 giugno 2021, le squadre qualificate si sfideranno nella fase ad eliminazione diretta. Dunque, tra qualche settimana, l’Italia esordirà e in sette giorni dovrà centrare la qualificazione sperata per proseguire nel torneo. Ecco quali sono gli azzurrini che proveranno a trascinare la Nazionale verso la finale.

Le stelline dell’Italia: i top player per Euro Under-21

Il commissario tecnico Paolo Nicolato tra qualche giorno diramerà la lista dei convocati. Tra i 23, figurano diversi leader, diversi campioncini e future promesse del calcio italiano. Alcuni di questi giocano stabilmente in Serie A, grazie al rendimento mostrato sin dall’inizio della stagione. Per esempio, Gabriele Zappa è un titolare del Cagliari ma ha giocato solo una partita con la maglia della Nazionale U-21. Difficile che Nicolato lo lasci a casa: il terzino destro può presto diventare una pedina fondamentale dell’undici titolare che ha in testa l’allenatore.

Dalla Serie B, è molto probabile che verranno chiamati Ricci e Frattesi. I due centrocampisti stanno gareggiando ad alti livelli nella serie cadetta con le maglie di Empoli e Monza, entrambi club in cerca della promozione in A.

La stella indiscussa dell’Italia Under 21 è Gianluca Scamacca. Autore di 6 reti durante le qualificazioni, il centravanti del Genoa sarà la punta di riferimento. Altri giocatori che possono dire la propria e ritagliarsi uno spazio importante sono: Pobega (attualmente infortunato, a rischio convocazione), Zanellato, Raspadori e Rovella. Quest’ultimo ha giocato appena due partite, ma è tra i prospetti più interessanti d’Italia.