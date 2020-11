L’Italia Under 21 conquista l’Europeo: gli azzurrini battono il Lussemburgo

L’Italia Under 21 si qualifica all’Europeo del prossimo anno con un turno d’anticipo: battuto il Lussemburgo 4-0, grazie alle reti di Scamacca, Pinamonti e Marchizza.

L’Italia Under 21 strappa il pass per l’Europeo in Ungheria e Slovenia. Gli azzurrini di Nicolato hanno vinto 4-0 contro il Lussemburgo e hanno mantenuto saldo il primo posto nel girone. La Nazionale è la decima a qualificarsi al torneo del prossimo anno, e l’ha fatto con un turno d’anticipo.

La prossima sfida in programma contro la Svezia, l’ultima del girone di qualificazione, non servirà ormai più nulla in termini di posizione in classifica. Il ct potrà festeggiare assieme ai suoi ragazzi questo gran bel successo, con vista Euro21.

Potrebbe interessarti anche >>> L’Uruguay vince e Tabarez festeggia: 100ª vittoria per il ct della Celeste

Italia Under 21, quattro gol al Lussemburgo: azzurrini qualificati all’Europeo

Il Lussemburgo, ultimo del Gruppo A, non ha praticamente messo mai in difficoltà l’Italia. Gli azzurrini sono passati in vantaggio subito con Scamacca, il quale ha siglato una doppietta nella prima mezz’ora. Nel secondo tempo è arrivato il tris firmato Pinamonti e infine, Marchizza ha chiuso la pratica con il definitivo 4-0.

Dunque, il ct Nicolato conquista un posto all’Europeo Under 21. Il torneo si sarebbe dovuto svolgere quest’anno, ma a causa della pandemia è stato rinviato alla prossima estate. Sarà anche la prima edizione con 16 squadre, divise in 4 gironi. Passeranno alla fase ad eliminazione diretta le prime due classificate di ogni gruppo.

Potrebbe interessarti anche >>> Roma, Milik ed El Shaarawy ancora nel mirino: le ultime sul doppio affare