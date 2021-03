Ballardini cura il Genoa: Zappacosta guida la carica dei rivitalizzati

Zappacosta ha segnato un gran gol nel derby contro la Samp. Lui fa parte di tutti quei giocatori rivitalizzati dalla cura Ballardini

Genoa e Sampdoria si sono divise il punto nel derby dell’ultima giornata, un risultato che non fa contento nessuno, ma che alla luce della classifica, non fa storcere il naso. Il gol dell’1-0 momentaneo dei rossoblù lo ha segnato Davide Zappacosta, ex di Toro, Chelsea e Roma, che con Ballardini ha ritrovato la continuità espressa a tratti nella sua carriera.

Proprio il tecnico di Ravenna, ha rivitalizzato Zappacosta, e tutto il Genoa, rianimando l’ambiente demoralizzato e portando la squadra lontana dalla zona retrocessione. Adesso, infatti, per i genoani si preannuncia un campionato tranquillo.

Oltre al terzino di spinta, Ballardini ha dato fiducia anche ad altri giocatori, in un mix di esperienza e gioventù, che ha rimesso il Genoa in carreggiata. Radovanovic, Badelj, Strootman, Destro, Rovella, la squadra del mago delle salvezze, può far paura a tutti.

Genoa, come Ballardini ha cambiato la squadra

L’arrivo di Ballardini, ha cambiato totalmente le sorti del Genoa. Dalla zona retrocessione, adesso i liguri sono al 13mo posto, con 27 punti ed a più 7 sul Torino, che però ha due partite da recuperare. Inoltre, sembrano i più in forma lì dietro, e prima di Inter e Samp, la media punti era da Champions.

Il tecnico di Ravenna, per fare ciò, ha messo dei punti fissi nel campo. Radovanovic, l’ha schierato come centrale di difesa, lasciando più spazio a Badelj in cabina di regia, per attaccare e illuminare con i suoi passaggi le manovre offensive.

L’acquisto di Strootman a gennaio, ha dato esperienza e maggior capacità in mezzo al campo, e anche Destro è stato rivitalizzato come perno d’attacco. Inoltre, sulle ali, hanno licenza di attaccare proprio Zappacosta, e Cyzborra, che possono portare all’esasperazione le difese avversarie.

Ballardini, quindi, ha rivitalizzato tutto l’ambiente, chiesto sacrificio ai suoi, e i risultati si vedono. Tra l’altro, può contare anche su Perin tra i pali, che sogna l’azzurro a Euro 2021, così come Zappacosta, e insieme a quest’ultimo, più gli altri giocatori già citati, possono portare il Genoa molto in alto.