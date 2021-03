McKennie, Juve è tutto tuo: il centrocampista tuttofare di Pirlo

Mckennie è ufficialmente un giocatore della Juventus, con il club bianconero che ha riscattato il centrocampista. Grazie alle sue prestazioni, non si poteva dirgli di no.

La Juventus sta offrendo prestazioni altalenanti in questa stagione, con un gioco che non decolla, troppi infortuni ed un allenatore senza esperienza. Una delle note positive, però, è rappresentata da Weston McKennie, centrocampista appena riscattato dallo Schalke 04.

Lo statunitense, è ufficialmente un giocatore della Juventus a tutti gli effetti, per 18 milioni e mezzo di euro, da pagare in tre tranche, oltre ad altri 6 e mezzo di bonus. Il giocatore ex Schalke, si è mostrato subito forte, duttile e molto adatto al calcio di Pirlo e a quello italiano.

Con 5 reti e 2 assist, inoltre, ha dato una mano anche in fase realizzativa, viste le assenze di Morata, Dybala, e in alcune brutte giornate passata da Ronaldo. McKennie, certamente, ha fatto vedere un bel potenziale, e chissà dove potrà arrivare.

McKennie, lo stacanovista della Juve

McKennie è il giocatore più usato da Pirlo in stagione, essendo sceso in campo per 31 partite su 36. Inoltre, quando gioca per tutti e novanta i minuti di gioco, la Juve non ha mai perso, anzi ha quasi solo vinto, tranne per qualche pareggio.

Il centrocampista di Pirlo, si è adattato anche a giocare in modo diverso nella sua stagione bianconera. Non più solo al centro del campo, anche più esternamente, con il ruolo di inserirsi sia lateralmente che centralmente, nell’area avversaria.

Lo statunitense, sembra quindi essere imprescindibile per la sua squadra, e con le sue buone prestazioni può portarla più in alto di dove si trova ora. Non solo, sarà fondamentale per il ritorno degli ottavi di Champions con il Porto, per il ribaltamento del risultato.

McKennie, dunque, è entrato già nel cuore della Juve di Pirlo, e di quello dei tifosi, e dopo il trasferimento definitivo, anche in quello della società. Al momento, la sensazione è che il centrocampista non abbia fatto vedere tutto il suo potenziale, ancora un po’ grezzo, ma molto grande.