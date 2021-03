Casiraghi, dalla Juventus alla Lazio: bomber di gol bellissimi

Casiraghi compie 52 anni, vissuti nel calcio sia da calciatore che da allenatore. I suoi migliori gol nel giorno di Lazio-Juve

Pierluigi Casiraghi è stato un attaccante molto forte e determinato, ma anche sfortunato. Infatti, l’ex calciatore della nazionale italiana, ha dovuto ritirarsi anzitempo, per un infortunio subito in Chelsea-West Ham del 1998, in seguito a un duro scontro con il portiere avversario.

Casiraghi, precedentemente, era sbocciato al Monza, però acquistato dalla Juventus, non rese quanto avrebbe dovuto. Successivamente, meravigliò alla Lazio di Zoff, che poi divenne di Zeman, segnando ben 41 gol in 140 partite di Serie A.

Dopo l’avventura ai biancocelesti, accettò l’invito dell’allenatore-giocatore Gianluca Vialli per andare al Chelsea, e purtroppo, come già detto, ha un brutto infortunio, in cui si rompe tendini e legamenti del ginocchio destro. Nonostante i 10 interventi in due anni, non è tornato a giocare nel calcio professionistico.

Il terreno di gioco però lo ha ricalcato da allenatore, prima con le giovanili del Monza e del Legnano, e poi come allenatore della nazionale under 21 e under 20. Con lui alla guida dal 2006 al 2010, gli azzurrini ottengono buoni risultati.

Ancora, nello scorso decennio, non fa più il primo allenatore, ma il vice, iniziando un sodalizio con Zola. Nel 2014 i due sono a Cagliari, l’anno dopo all’Al Arabi in Qatar, e successivamente nel 2017 al Birmingham City, che è l’ultima esperienza nel calcio di Casiraghi.

Casiraghi, i cinque gol più belli

Casiraghi, però, lo vogliamo ricordare per i suoi gol più belli. Come quello di Pisa-Juventus, in cui l’attaccante dei bianconeri, segna con uno splendido colpo di testa il 3 gol della sua squadra.

Nel 1992, tocca al Milan, essere trafitto da un gran destro. Casiraghi, riceve il pallone appena dentro l’area, ma da posizione defilata, e con il pallone a mezza altezza scaglia un tiro che il portiere non può prendere.

Nel 1994/1995, Casiraghi colpisce la Roma nel derby con la maglia della Lazio. Una splendida rovesciata dopo un batti e ribatti in area, con il suo gol che apre il match, poi finito 2-0 per i biancocelesti.

Nella stagione 1995/1996, tocca ad una ex squadra essere colpita da Casiraghi, la Juventus. L’attaccante della Lazio, riceve palla scattando sul filo del fuorigioco, scarta il portiere, prende il palo e poi insacca.

Ancora una magia, per Casiraghi nel derby di Roma, quello della stagione 97/98. L’attaccante biancoceleste, riceve un cross da Mancini e vi si butta con la punta del piede destro, infilando il portiere sul proprio palo. Altro gol, altro derby vinto.

Pierluigi Casiraghi, quindi, è stato uno dei migliori attaccanti degli anni 90. Soprattutto nella Lazio, ma anche in alcune partite della nazionale, ha trovato il suo habitat naturale per segnare splendidi gol. Rimane il rimpianto, di non averlo visto giocare oltre i 29 anni.