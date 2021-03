Napoli, Mario Rui fuori dall’allenamento: non è il solo. I casi illustri

Mario Rui è stato allontanato dall’allenamento da parte di Gattuso, i motivi i soliti: scarso impegno. Del resto, era già toccato l’anno scorso, sempre a lui e altri giocatori.

Il Napoli non sta vivendo un periodo felice con i risultati, soprattutto in trasferta, dove ha vinto una sola volta tra tutte e tre le competizioni, però contro il Cagliari di Di Francesco. Adesso, ci si mette anche la grana Mario Rui, allontanato dall’allenamento.

Il portoghese, come già accaduto un girone fa prima di Bologna, era stato spedito insieme a Ghoulam in tribuna al Dall’Ara, sempre per lo stesso motivo. Gattuso allora disse che si etano fatti grandi passeggiate durante la rifinitura, e ora dovrebbe essere successo lo stesso.

Per Mario Rui, di sicuro, il periodo non è buono, viste le altalenanti prestazioni, più brutte che belle. Inoltre, il ritorno di un gran Ghoulam sulla fascia sinistra, potrebbe spodestarlo definitivamente dal ruolo di titolare, per il finale di stagione.

Tutti i colpevoli di Gattuso

“Sollevamento del Chucky”, il siparietto tra un sorridente Lozano e Allan in allenamento https://t.co/Ro4eWthnrr pic.twitter.com/EhowWEbAFQ — sscalcionapoli1926 (@sscalcionapoli1) March 5, 2020

Oltre Mario Rui e Ghoulam, altri sono finiti nella lista nera di Gattuso riguardo l’allenamento e la poca voglia di farlo. Un anno fa, infatti, toccò ad Allan che oggi gioca all’Everton di Ancelotti, essere allontanato dalla preparazione alle partite, e non essere convocato per Cagliari.

A giugno, invece, toccò a Lozano. Il messicano, durante il periodo della Coppa Italia poi vinta dagli azzurri, non fu mai schierato, e nell’allenamento post Inter, e precedente alla Juventus, fu allontanato, sempre per svogliatezza.

Grazie anche a questi provvedimenti da parte di Gattuso, tuttavia, Lozano è stato il miglior giocatore del Napoli insieme ad Insigne, nell’attuale stagione. Quindi, evidentemente, i rimproveri sono serviti, al secondo giocatore più pagato della storia azzurra.

Il caso di Mario Rui, dunque, arriva dopo il pareggio subito all’ultimo con il Sassuolo, e la frustrazione del capitano Insigne. Adesso, però, sta al terzino portoghese riprendersi, e dare tutto per il finale di stagione, magari esaltandosi proprio come il compagno Lozano.