Juve, Ronaldo in panchina: la decisione inevitabile. I dettagli

Cristiano Ronaldo potrebbe accomodarsi in panchina con la Lazio nel match di questa sera. Favoriti Morata e Kulusevski.

Cristiano Ronaldo in panchina. E’ già una frase che fa rumore. La Juventus, secondo fonti Sky, potrebbe rinunciare questa sera all’attaccante portoghese nel match contro la Lazio. Una decisione che farà discutere quella di Pirlo, che proprio nella gara più importante della stagione, potrebbe mandare Ronaldo a fare da spettatore alla partita. Una mossa apparentemente azzardata quella dell’ex centrocampista, e che va in controtendenza con i numeri di Cr7, il migliore in Serie A.

La formazione di Inzaghi rappresenta infatti un ostacolo duro per i bianconeri, e la presenza di Ronaldo sembrava scontata. Per lui parlano i 20 gol in campionato e medie stratosferiche, soprattutto in un momento in cui la Juventus è in difficoltà nel reparto offensivo. Sky ha anche svelato i motivi di una scelta che priverà il match del protagonista più atteso.

Juve, Ronaldo in panchina con la Lazio. I motivi della scelta

Ronaldo questa sera potrebbe partire dalla panchina. Lo ha riferito Sky, che ha svelato i motivi di una scelta apparentemente incomprensibile. Pare infatti che dopo l’allenamento di oggi, Pirlo, di comune accordo con il portoghese, abbia deciso di dare un turno di riposo al al calciatore. Nessun infortunio, ma solo stanchezza per il protagonista più atteso nel big match di giornata.

Cristiano Ronaldo si accomoderà quindi con molta probabilità in panchina, e il duo d’attacco potrebbe essere formato da Morata e Kulusevski, coppia praticamente inedita. Il 9 marzo i bianconeri avanno il duro compito di ribaltare la sconfitta incassata dal Porto all’andata in Champions, e Pirlo con molta probabilità vuole Ronaldo al meglio per la sfida.

La gara di stasera però potrebbe decidere le sorti del campionato, e senza l’attaccante più prolifico della squadra non sarà semplice. Ecco perchè Ronaldo potrebbe subentrare dalla panchina e diventare un’arma tattica micidiale in corso d’opera.