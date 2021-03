Juventus-Lazio fuori dal campo: da Georgina a Jessica, la sfida tra wags

Juventus e Lazio è una gara che promette grande spettacolo dentro e fuori dal campo: la sfida tra le wags bianconere e biancocelesti.

Juventus e Lazio si affrontano questa sera all’Allianz Stadium. Le due squadre hanno obiettivi diversi. Mentre i bianconeri concorrono per lo scudetto, i biancocelesti cercano di risalire posizioni in classifica e agguantare la qualificazione in Champions League per il secondo anno di fila. Tutto passerà attraverso questi tre punti in palio.

Juventus-Lazio è anche una sfida bellissima, soprattutto fuori dal campo: chi sono le wags che infiammano i follower sui social.

Le wags bianconere

Punta di diamante della formazione di Andrea Pirlo, Cristiano Ronaldo da tempo è accompagnato dall’affascinante Georgina Rodriguez. La modella sudamericana ha raccontato in una recente intervista di sentirsi fortunata e coglie sempre l’occasione di essere attiva per il sociale.

Da poche ore, Alvaro Morata ha festeggiato il compleanno della sua amata Alice Campello. L’influencer italiana ha fatto breccia nel cuore dello spagnolo…ma anche in quello dei tifosi della Juventus.

A completare il tridente offensivo bianconero, c’è Dybala. Attualmente, l’attaccante argentino è alle prese con un infortunio, e infatti non potrà disputare il match contro la Lazio. Fortuna che c’è al suo fianco Oriana Sabatini.

Le wags biancocelesti

Natalija Ilic è la compagna di Milinkovic Savic. Ha studiato medicina in Serbia, prima di trasferirsi in Italia. La giovane ragazza del “Sergente” è un’esplosione di rara bellezza.

Jessica Melena è tra le wags più conosciute in Italia. Lei e Ciro Immobile si conoscono da anni, da quando il calciatore indossava la maglia del Pescara. Jessica è ormai famosa per “disturbare” l’attaccante, appassionato di Play Station. Più di una volta ha ripreso le reazioni esilaranti del bomber alle prese con la console. Simpatica, bella e prima tifosa della Lazio.

Il difensore Wesley Hoedt è compagno della cantante Emma Heesters, una delle novità musicali d’Europa. Anche lei olandese, si dedica al genere pop. Nei Paesi Bassi ha ottenuto grandi successi negli ultimi anni, e magari spera di raccogliere gli stessi risultati anche in Italia.