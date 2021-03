Manchester United, che tegola: infortunio per il top player, Milan a rischio

Un calciatore del Manchester United è uscito per infortunio durante il derby: tegola per Solskjaer in vista della sfida contro il Milan.

Il Manchester United vince il derby contro il City e interrompe la lunga striscia di vittorie consecutive della squadra di Pep Guardiola. I Red Devils hanno battuto i loro cugini 0-2, grazie alle reti di Bruno Fernandes e Luke Shaw.

Solskjaer può sorridere, perché consolida ancor più la qualificazione in Champions League e mette pressione alla capolista, ma ancora molto distante. Infatti i Citizens hanno un distacco importante di 11 punti. La gioia per la vittoria del derby, però, è offuscata dall’infortunio subito durante il match dal top player. Il Manchester United dovrà giocare giovedì 11 marzo contro il Milan per l’andata degli ottavi di Europa League. Un problema non da poco per gli inglesi, ma una buona notizia per la squadra di Pioli.

Manchester United, infortunio per Rashford: a rischio la gara contro il Milan

Il numoro 10 dei Red Devils ha dovuto lasciare il campo al 73′ a causa di un problema al piede sinistro. Marcus Rashford si è accasciato e ha richiamato l’attenzione dello staff medico con le sue smorfie di dolore. Il giocatore del Manchester United è dovuto uscire per infortunio, lasciando il campo a Greenwood.

In vista del match di Europa contro il Milan, Rashford potrebbe non essere convocato. E’ uscito sulle sue gambe, ma solo gli accertamenti potranno definire i tempi di recupero e l’esito del problema. I tifosi inglesi sperano che non sia nulla di grave. Sanno quanto il loro miglior calciatore possa essere importante in sfide decisive in Europa. Tuttavia, le alternative non mancano. Al suo posto potrà giocare proprio il giovane Greenwood che quest’oggi l’ha sostituito.