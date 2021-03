Manchester City, il record di vittorie non è lontano: la striscia da battere

Il Manchester City può raggiungere uno straordinario record di vittorie consecutive: chi detiene il primato.

La Premier League si prepara al big match di domani pomeriggio. Il derby di Manchester promette grande spettacolo, ma soprattutto può essere fondamentale per la conquista del titolo d’Inghilterra. Infatti, la squadra di Guardiola con una vittoria chiuderebbe il discorso e andrebbe a +17 dai Red Devils, secondi in classifica.

Inoltre, il Manchester City è in corsa per raggiungere il record della striscia di vittorie più lunga al mondo, e non è impossibile. Certamente, l’ostacolo United sarà difficile superarlo, ma non è altro che una spinta motivazionale per dimostrare di essere tra i club più forti di sempre.

Leggi anche >>> Guardiola, il rinnovo portafortuna: il Manchester City è invincibile



Manchester City, il New Saints ha fatto meglio: il record di vittorie consecutive

Al momento, la formazione del tecnico catalano ha vinto 21 partite consecutive. Ci sono ben 5 squadre che hanno fatto meglio nel corso della loro storia. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti nel 2014 arrivò a 22 vittorie di fila; lo scorso anno il Bayern allungò la striscia raggiungendo quota 23.

Il Manchester City è molto vicino a questi due primati, ma può puntare ancora più in alto, disintegrando i record raggiunti dall’Ajax in due momenti diversi. Infatti, la corazzata olandese nel ’95 raggiunse 25 gare vinte consecutive in tutte le competizioni, ma nel ‘71 fece anche meglio con 26 match. Ma nel mirino c’è The New Saints. Il club gallese è tra i più importanti a livello Nazionale. Nel 2016 riuscì ad arrivare a ben 27 trionfi di fila tra campionato e coppe. Bisogna aggiungere che i livelli calcistici in Galles non sono paragonabili a quelli inglesi, ma solo i numeri possono dimostrare la grandezza di una squadra.

La striscia record in Italia

Per quanto riguarda i nostri confini, nessuno è riuscito a battere l’Inter di Roberto Mancini in Serie A. Infatti, nel campionato italiano, i nerazzurri hanno il primato di successi consecutive (17) che raggiunsero tra il 2006 e il 2007. Andò vicinissimo ad eguagliare il record la Juventus di Allegri, ma si fermò a quota 15.

C’è però un primato che è stato raggiunto negli ultimi anni in Serie A e difficilmente sarà eguagliato da qualche club. Al primo anno di Antonio Conte sulla panchina bianconera, la Juve vinse il titolo senza mai perdere un match del calendario.