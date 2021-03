Gianluca Mancini, il difensore bomber: quanti gol in Serie A

Mancini sta giocando molto bene quest’anno, tenendo un ottimo rendimento in difesa. Ma, anche in attacco, fa sentire il suo peso con i gol.

La Roma ha uno dei miglior attacchi della Serie A ed ha mandato in gol ben 17 calciatori. Tra questi, anche i difensori: Spinazzola, Kumbulla, Karsdorp e Ibanez. Ma, tra tutti, spicca Gianluca Mancini.

L’ex difensore dell’Atalanta, ha segnato ben 4 gol in Serie A, con quello al Genoa, più 2 assist. Addirittura, quando ha battuto i portieri avversari, la sua squadra non ha mai perso, ha vinto 3 partite e pareggiato solo una con l’Inter.

Mancini, sta ovviamente tenendo un ottimo rendimento anche in difesa, e questo gli fa ben sperare anche per la convocazione al prossimo europeo, da parte di Roberto Mancini, CT della nazionale azzurra.

Leggi anche >>> Barcellona, i giovani convincono: futuro verdissimo

Leggi anche >>> Roma, i Friedkin pensano al nuovo stadio

Mancini e i gol, non è un caso isolato

I 5 gol e i 2 assist messi a segno quest’anno da Mancini, non sono un caso. Infatti, già all’Atalanta, nel 18/19, aveva mostrato una buona tecnica offensiva di inserimento, segnando 5 gol in 30 partite di campionato.

Il modo in cui si inserisce, lo ha di sicuro, appreso a Bergamo da Gasperini. Infatti, nella sua squadra, non è strano vedere difensori che seguono l’azione e si buttano in area per dar manforte agli attaccanti, trovando anche loro stessi la rete.

All’Inter, un altro ex atalantino agisce nello stesso modo, si tratta di Alessandro Bastoni. Quindi, Mancini, ha portato quegli insegnamenti a Roma, e grazie al lavoro sui calci piazzati da parte di Fonseca, i risultati sono molto buoni in fase realizzativa.

Gianluca Mancini, ovviamente, sa che deve continuare a lavorare duro, sia in difesa che in attacco, anche per la già citata convocazione in nazionale. Inoltre, anche perché, la Roma contro le big fa fatica, e per la corsa Champions, non si possono lasciare altri punti fondamentali per strada.