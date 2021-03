Fiorentina, solo un pari col Parma: Prandelli e D’Aversa a rischio esonero

La Fiorentina si salva grazie ad un autogol all’ultimo secondo e Prandelli resta a rischio esonero, così come D’Aversa. I viola e i ducali non riescono a vincere, e il pareggio potrebbe costare caro ai due allenatori.

Parma non è stata solo una partita decisiva in chiave salvezza, ma anche un duello fra Prandelli e D’Aversa, entrambi a rischio esonero. Il 3-3 finale non condanna i viola, che hanno ancora qualche asso nella manica da giocarsi, ma non è il risultato che si aspettava Commisso. Per il Parma è notte fonda, e se il calcio è fatto di segnali e momenti che possono cambiare una stagione, l’autogol di Iacoponi non è un messaggio benaugurale.

Ci hanno provato i due tecnici, fino alla fine verrebbe da dire, visto che nei 4 minuti di recupero è successo di tutto. La rete di Mihaila per circa 60 secondi sembrava poter inchiodare il risultato, ma l’autorete di Iacoponi potrebbe condannare un Parma che sembra incapace di portare a casa la vittoria. La Fiorentina non è da meno. E’ andata due volte in vantaggio rischiando addirittura di perdere. Numeri e dati che faranno riflettere Commisso e Krause, e che non allontanano le voci di esonero per Prandelli e D’Aversa.

Prandelli e D’Aversa a rischio esonero: Fiorentina e Parma non sanno più vincere

Prandelli e D’Aversa sono stati richiamati in panchina per sovvertire le delicate posizioni in classifica e rialzare le sorti di Fiorentina e Parma. Missione fallita al momento, perché il 3-3 dell’Artemio Franchi non condanna definitivamente nessuno, ma è un messaggio chiaro. Le due squadre non riescono a vincere, e le posizioni dei due tecnici sono sempre più in bilico.

Prandelli sa bene che il cammino della sua Fiorentina è deludente, e i viola, a soli sei punti di vantaggio dalla zona salvezza, temono per i probabili due match da recuperare in casa Torino, che potrebbero accorciare le distanze. Il Parma è invece in chiara difficoltà. La vittoria del Crotone lascia i ducali ad un solo punto di vantaggio dall’ultimo posto, ma la zona salvezza è lontana 5 lunghezze, e una squadra incapace di vincere non sembra al momento in grado di sovvertire un destino che potrebbe essere buio per Krause.

Ecco perché il D’Aversa bis potrebbe essere una esperienza in via di conclusione, e la stessa cosa potrebbe accadere a Firenze. La contestazione dei tifosi non è un messaggio incoraggiante, e le voci di un possibile ritorno di Iachini non fanno altro che mettere ancora più confusione nel clan viola. Prandelli e D’Aversa sono a rischio esonero, e i motivi sono evidenti. Basta guardare la classifica e il cammino di due squadre che forse sono le delusioni più grandi della Serie A. Le prossime ore saranno decisive, ma alcuni spifferi raccontano di valutazioni imminenti.