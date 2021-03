Giovani talenti, solo due italiani classe 2000 nella lista: il rapporto

Uno studio ha analizzato i giovani talenti classe 2000 di tutto il mondo: nella lista dei migliori 25 figurano solo due italiani.

L’Italia è considerata da sempre tra i Paesi più importanti al mondo a livello calcistico. Non a caso, la Serie A è considerata un top campionato in Europa, e la Nazionale vanta 4 mondiali vinti. Una storia piena di successi, ma al momento il mondo del pallone tricolore fatica a guardare avanti e a sfornare nuovi talenti.

Sono diversi i giovani promettenti che vestiranno la maglia azzurra alle prossime competizioni internazionali e rappresenteranno lo stivale. Tuttavia, all’estero ci sono tanti Millennials già ben affermati, mentre in Italia sembrano esserne davvero pochi. Infatti, stando al report del CIES Football Observatory, tra i 25 migliori calciatori al mondo nati nel 2000 figurano solo due italiani.

Tonali e Kean: unici giovani talenti italiani nati nel 2000

Il rapporto condiviso dal CIES, i tre migliori calciatori nati nel 2000 giocano in Bundesliga e sono Sancho, Davies e Haaland. Nella lista dei 25 di questa speciale categoria di promettenti del calcio mondiale, sono presenti solo due italiani: Kean e Tonali.

Un fallimento per il movimento calcistico nazionale che non riesce a valorizzare i giovani. Addirittura, l’ex attaccante della Juventus per trovare la propria dimensione e il proprio spazio ha dovuto lasciare l’Italia e tentare la fortuna prima all’Everton e ora al PSG. Proprio in Francia, si sta affermando come un ottimo attaccante, tant’è che il ct Mancini potrà pensare anche di convocarlo per i prossimi Europei.

Ipotesi difficile per quanto riguarda Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan sta deludendo le aspettative, dopo una calda estate ricca di rumors di mercato. L’ex giocatore del Brescia ha accumulato molte panchine e prestazioni decisamente negative in questa stagione, ma avrà tempo di rifarsi. Per quanto riguarda la convocazione in Nazionale ai campionati europei, servirebbe un vero miracolo.

Oltre ai due citati, non figurano altri promettenti azzurri nati nel 2000, ma sono presenti altri tre calciatori della Serie A: Kulusevski, Walukiewicz e Vlahović.