Euro 2021, l’Olanda pesca in Italia: quattro convocati dalla Serie A

Gli olandesi in Italia si trovano sempre molto bene, e non fanno eccezione De Roon, De Vrij, De Ligt e Strootman. Da loro, l’Olanda vuole ripartire per Euro 2021.

Euro 2021 si avvicina, così come le qualificazioni mondiali di marzo, in cui le nazionali giocheranno tre partite, compresa quella di Mancini. Anche l’Olanda, si appresta a farle, con le convocazioni dei 4 olandesi italiani.

De Boer, CT della nazionale dei Paesi Bassi, ha infatti convocato De Roon, De Vrij, De Ligt e Strootman, per le qualificazioni mondiali, e se continuano a giocare bene come stanno facendo, ci sarà anche la chiamata per Euro 2021.

Gli Orange, vogliono rilanciarsi, dopo l’assenza ai mondiali del 2018, anche se hanno dovuto iniziare un nuovo corso con l’addio di Koeman, andato al Barcellona. Adesso, con gli Europei che si avvicinano i 4 olandesi italiani, vogliono portare la propria nazionale davanti a tutti.

Euro 2021, il rendimento degli olandesi italiani

A goalless draw doesn’t need a caption. pic.twitter.com/MsOeBy9Jsd — Marten de Roon (@Dirono) January 17, 2021

Partendo da Marten De Roon, il centrocampista dell’Atalanta di Gasperini, sta giocando bene in questa stagione. Con 20 partite da titolare in Serie A, l’olandese dà forza e sostanza in mezzo al campo, favorendo gli inserimenti dei difensori, un classico nella tattica dei bergamaschi.

De Ligt, è considerato uno dei più grandi centrali giovani del mondo, con una lunga e florida carriera dinanzi a se. Nonostante l’infortunio alla spalla, che ne ha limitato l’utilizzo ad inizio stagione, De Ligt si è preso la responsabilità della difesa con le assenze di Chiellini prima e Bonucci poi, mantenendo forte la linea difensiva insieme a Demiral.

De Vrij, in forza all’Inter, ha dimostrato negli anni di essere un grande giocatore. In campionato, ha giocato ben 21 partite da titolare, e soprattutto è sempre stato presente nelle idee di Conte, sia con la difesa a quattro, che con quella 3. Con De Ligt, potrebbe far parte della difesa titolare a Euro 2021.

Strootman, è arrivato a gennaio al Genoa di Ballardini, e ha decisamente impressionato. L’esperto centrocampista olandese, ha fatto questa scelta proprio per Euro 2021, e i frutti si vedono. Infatti l’ex Roma, ha giocato 9 volte tutte da titolare in Serie A, con 2 gol all’attivo e tanta classe in mezzo al campo.

Euro 2021, quindi, si avvicina per l’Olanda, pronta al riscatto. La squadra di De Boer, grazie anche agli olandesi italiani, ovvero De Roon, De Ligt, De Vrij e Strootman, può puntare in alto, e tornare ai vertici del calcio europeo e mondiale.