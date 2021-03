Barcellona, Laporta presidente: le sfide tra passato e futuro

Laporta è il nuovo presidente del Barcellona, carica che aveva già ricoperto dal 2003 al 2010. Adesso, si preannuncia una nuova era per il club, con il dubbio su Messi.

Le elezioni per la carica di presidente del Barcellona, erano molto attese. Erano già state rinviate una volta per il Covid, e sono arrivate alla fine di una settimana difficile, dopo l’arresto dell’ex presidente Bartomeu.

Il nuovo, vecchio presidente, è Joan Laporta. Questi, aveva già guidato il club dal 2003 al 2010, con ottimi risultati. Adesso, le sfide che attendono il Barcellona sono tante, su tutte la crisi economica portata dalla pandemia, e la questione Messi.

Se per la prima, si potrebbe ancora una volta, come in passato, fare affidamento sulle banche, per la Pulce, la situazione è diversa. Il suo contratto è in scadenza a giugno, a la sensazione è che stia aspettando di accordarsi con un’altra squadra, solo per non destabilizzare il proprio club, che rincorre l’Atletico nella Liga.

Lionel Messi:

“I don’t consider myself the greatest player in Barcelona’s history because I know it’s Ronaldinho. I still remember that he was the one who assisted my first ever Barcelona goal. He wasn’t simply passing the ball, he was passing the torch to me.”🐐 pic.twitter.com/1XBTSGBAZE

— Football Transfer (@Footy_Transferr) March 6, 2021