Calciomercato, su Ilicic una big di Serie A: quanto vale la rosa del Gasp?

Ilicic è l’anima di un’Atalanta che sogna in Serie A e Champions, e dalla Spagna sussurrano di un’offerta da una big di Serie A che potrebbe animare la prossima sessione di calciomercato. Ma quanto valgono i talenti di Gasperini?

L’Atalanta sogna, lo fa in Serie A e in Champions, e deve ringraziare anche Ilicic, fra i calciatori in grado di accendere una squadra che quando è in giornata può battere chiunque. Dalla Spagna rimbalza una voce che vuole una big di Serie A interessata al calciatore di Gasperini. Una notizia che avrebbe del clamoroso, e che potrebbe regalare allo sloveno l’opportunità più grande della sua carriera. La società di Percassi è nuovamente nel mirino delle grandi squadre d’Europa, grazie ad un lavoro incredibile di scouting e valorizzazione.

Ma quanto valgono i talenti forgiati da Gasperini e ora fra i protagonisti della Serie A? Oltre a Ilicic, sarebbe difficile bussare alla porta della dea per Zapata e Muriel. I colombiani hanno una valutazione altissima. Almeno 45 milioni per il potente centravanti, e forse qualcosa in meno per il mago Muriel, che a suon di gol potrebbe diventare un pezzo pregiato del mercato. Cifre di base, perché Percassi per meno di 50 milioni ha già dimostrato la facilità nel premere il tasto rosso del telefono e annullare subito le chiamate in entrata.

Poi c’è Gosens, che di certo farà traballare la dea. La sua stagione è una conferma, la voglia di trattenerlo chiara, ma con un Europeo di mezzo, il suo valore potrebbe decollare, e con esso l’interesse di tante squadra già in fila. Poi c’è Pessina, ma anche Romero e Hateboer, difficili da trattenere. Gasperini ci spera, ma quantificare il valore dell’Atalanta sul mercato sarebbe quasi impossibile. Innanzitutto perché i calciatori hanno alzato l’asticella delle prestazioni, ma anche perché nel rush finale del campionato, la continuità della squadra potrebbe ancora di più stuzzicare i top club d’Europa. E intanto c’è da resistere sul fronte Ilicic, che potrebbe avere una chiamata.

L’Atalanta incassa l’interesse per Ilicic e altri calciatori dai club di Serie A (twitter)

L’Inter va forte su Ilicic, almeno secondo i rumors in arrivo dalla Spagna. Una trattativa che non trova al momento conferme, ma che di certo non avrebbe nulla di clamoroso. Il talento sloveno è al bivio. Chiudere la carriera all’Atalanta e diventare un calciatore simbolo della storia bergamasca, oppure tentare l’ultima esperienza e cercare i successi che forse meriterebbe.

E’ un calciatore unico per caratteristiche, che va forse ad intermittenza, ma che farebbe un figurone in tutte i migliori club d’Europa. Conte oggi avrà Ilicic davanti, e potrebbe essere l’ennesima scintilla. Il calciatore a 33 anni è in scadenza nel 2022, e medita sulla possibilità rilanciata da Fichajes.net, portale iberico che ha rilanciato l’interessamento del tecnico ex Juventus.

Resta quindi da capire quali siano le volontà dello sloveno, e poi c’è l’ostacolo Percassi. Il presidente ha dimostrato di non voler privare Gasperini degli elementi migliori, e l’Atalanta è bottega cara che mira ad allargarsi e mettere pezzi forti in argenteria.