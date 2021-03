PSG, un’assenza pesante contro il Barcellona: i precedenti preoccupano

Il PSG deve affrontare il Barcellona, ma Neymar è ancora indisponibile a causa di un infortunio: le ultime sulle sue condizioni e i precedenti del club parigino senza il brasiliano.

Il Paris Saint-Germain ha vinto la gara d’andata degli ottavi di finale contro il Barcellona, in un vuoto Camp Nou. Il sontuoso 4-1 rifilato alla squadra blaugrana fa ben sperare per il ritorno, ma società e calciatori sanno bene che non ci si può fidare di Messi e compagni.

Infatti, è già avvenuta una clamorosa rimonta nel 2017 dal 4-0 dei parigini, al 6-1 degli spagnoli in terra catalana. In quel Barcellona c’era Neymar, autore di una doppietta nel match di ritorno. Il brasiliano si trasferì al PSG nella stagione successiva, e ora avrebbe avuto la possibilità di sfidare la sua ex squadra. Tuttavia, a causa di un problema agli adduttori il numero 10 ha saltato la partita d’andata e con ogni probabilità non farà parte dei convocati per il ritorno.

PSG-Barcellona, Neymar non recupera dall’infortunio

L’attaccante brasiliano è indisponibile da un mese per infortunio. La scorsa settimana è tornato ad allenarsi con la squadra, ma solo parzialmente. Infatti, il suo recupero è lento e lo staff non vuole accelerare i tempi per rischiare una ricaduta. Secondo quanto riporta CBS Sport, Neymar non sarà convocato da Pochettino per PSG-Barcellona in programma il 10 marzo al Parco dei Principi.

L’ala sinistra parigina ha saltato già diverse partite in questa stagione, per squalifica o problemi fisici. Infatti, ha accumulato appena 18 presenze in tutte le competizioni. La sua assenza non è stata particolarmente un problema per la squadra. In campionato sono arrivate 13 vittorie e appena due sconfitte senza di lui. In Champions, invece, ha saltato già una gara ai gironi persa contro il Lipsia e la prima partita contro il Barcellona (vinta 4-0).

OFFICIAL: Neymar OUT for PSG vs. Barcelona. #UCL — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) March 9, 2021

PSG, i precedenti in Champions senza la stella

Non è la prima volta che Neymar salti il ritorno degli ottavi di finale da quando è al PSG e i risultati sono poco rincuoranti. Infatti, nella stagione 17-18 di Champions League rimase fuori per infortunio contro il Real Madrid e la sua squadra non passò il turno.

L’anno successivo saltò la doppia sfida agli ottavi contro il Manchester United. All’andata il Paris Saint-Germain vinse 2-0, ma al Parco dei Principi perse 1-3 e uscì dalla competizione incredibilmente. Invece, lo scorso anno il brasiliano partecipò a tutte le gare della fase a eliminazione e fu determinante agli ottavi contro il Borussia Dortmund. Nel ritorno ribaltò la sconfitta dell’andata grazie ad un suo gol.

Dunque, Pochettino dovrà sfatare questo tabù e superare gli ottavi senza Neymar. Il vantaggio di 3 gol potrebbe non essere abbastanza.