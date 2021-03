Shakira vittima di insulti: lo striscione offensivo dei tifosi del PSG – Foto

I tifosi del PSG hanno esposto uno striscione offensivo nei confronti di Shakira, moglie del calciatore del Barcellona, avversario del club francese in Champions League.

Il Barcellona è chiamato ad un’impresa quasi paragonabile a quella del 2017. I blaugrana si ritrovano sotto nel punteggio nuovamente contro il PSG, ma questa volta dovranno giocare gli ottavi di Champions in trasferta al Parco dei Principi. Nonostante l’assenza di pubblico negli stadi a causa del Covid, l’accoglienza a Parigi non sarà certamente delle più calorose. Anzi, i tifosi del Paris Saint-Germain hanno già cominciato a scaldare l’atmosfera, ma nel peggiore dei modi.

Infatti, domenica sera i supporter hanno esposto uno striscione con un messaggio diretto alla moglie di Gerard Pique, la famosa cantante Shakira. Un’offesa del tutto gratuita, a poche ore da dalla giornata internazionale dedicata ai diritti delle donne.

Leggi anche >>> Barcellona, Laporta presidente: le sfide tra passato e futuro



Shakira, squallida offesa dei tifosi del PSG: lo striscione

I fan del PSG hanno girato per le strade parigine tra fumogeni e striscioni, di cui uno particolarmente offensivo nei confronti della pop-star Shakira, nonché compagna del difensore del Barcellona. La scritta recita “Shakira à la Jonquera“, sottintendendo che la cantante faccia parte della famosa casa chiusa del comune al confine tra la regione catalana e la Francia. Il luogo a cui fanno riferimento i tifosi del Paris Saint-Germain è tra i più conosciuti d’Europa, ma non è di certo un bel complimento da rivolgere ad una donna.

Misogino e maschilista, lo striscione sta facendo il giro del web e indigna donne, uomini e fan dell’artista. Purtroppo, non è la prima volta che l’autrice colombiana sia vittima di insulti di questo genere. In passato, successe in laLiga e provocò la reazione di Piqué.

Al momento il club francese non ha preso distanza da queste manifestazioni dei propri supporter. E non è detto che l’UEFA lasci passare questo messaggio liberamente e senza sanzioni. Su Twitter, ovviamente, i fan della cantante hanno diffuso e condiviso l’hashtag #respectShakira.