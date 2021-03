Roma, problemi per Fonseca: nuovo positivo nella squadra

Brutta notizia per la Roma, c’è un positivo tra le fila della squadra di Fonseca, si tratta di Juan Jesus.

Non c’è pace per la Roma. Oltre agli assenti illustri per per infortuni vari, quali Dzeko, Veretout, Ibanez e Zaniolo, si aggiunge un caso di Covid-19, nella difesa giallorossa, già in debito d’ossigeno e di uomini.

Una notizia, quella del positivo della Roma, che certamente arriva in un momento particolare della stagione, nonché decisivo. Infatti, domani ci sarà il match con lo Shakhtar Donetsk in Europa League, in mezzo il Parma e dopo il ritorno con gli ucraini, il big match col Napoli.

La Roma di Fonseca, quindi, è entrata nel secondo momento decisivo della stagione, dopo quello post sconfitta nel derby con la Lazio. Però, con la notizia del nuovo positivo, le cose si complicano.

Juan Jesus è il positivo in casa Roma

Juan Jesus è il giocatore positivo in casa Roma. Il brasiliano, ha saputo di essere stato in contatto con un positivo prima della trasferta di Firenze, quindi era già rientrato a casa, e si era messo in autoisolamento.

La cautela usata da Juan Jesus, potrebbe permettere di non far cadere il gruppo squadra in un focolaio, ma chiaramente, adesso, ci saranno vari giri di tamponi per scongiurare il rischio di nuovi positivi, sperando che non ci siano.

La Roma, comunque, non perde un giocatore molto usato da Fonseca. In effetti, il difensore brasiliano, ha giocato solo 10 partite in stagione, 4 in campionato, e le 6 del girone di Europa League. A dimostrazione, che quando le partite sono di livello più alto, come contro il Braga, Juan Jesus non viene preso in considerazione.

Il nuovo positivo della Roma, quindi, porta a 14 il numero di calciatori contagiati in questa stagione. Una brutta notizia, proprio in uno dei momenti decisivi dell’annata romanista, con 4 partite fondamentali in pochi giorni, che potrebbero mandare in orbita la squadra di Fonseca, oppure potrebbero mandarla a tappeto.