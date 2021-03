Drogba compie 43 anni: i gol più belli della legenda del Chelsea – VIDEO

Didier Drogba compie oggi 43 anni, l’ex Chelsea è ricordato per una serie di gol non solo belli, ma anche pesantissimi.

Stella del Chelsea, ambasciatore del calcio africano, ma soprattutto attaccante in grado di segnare gol belli e pesanti: Didier Drogba compie 43 anni, ma ancora oggi è fra le punte più amate dagli appassionati e dai tifosi dei Blues. L’ivoriano è stata la classica punta fisica ma anche dotata di un talento straordinario. Micidiale sotto porta, veloce e capace di finalizzare l’azione della squadra con cinismo e un repertorio da fare invidia ai migliori. Queste erano le caratteristiche di un calciatore che ha fatto grande il Chelsea a suon di gol belli e pesanti, ricordati anche oggi dalla Uefa. Fu lui a regalare ai Blues la prima Champions League della storia, con una sequenza di prestazioni che ancora oggi restano negli annali del calcio.

Dopo la trafila in Francia al Lavallois, al Le Mans e al Guingamp, lo prelevò il Marsiglia. Fu una stagione magica, con 19 gol in campionato, 5 in Champions League e 6 in Coppa UEFA. La sua esperienza durò solo un anno, perché si scatenò una vera e propria asta vinta dal Chelsea a suon di milioni di Sterline, 24 per l’esattezza. Fu l’inizio della leggenda, con 100 gol in 226 presenze e molti successi. Vinse 4 campionati inglesi, una infinità di premi individuali e la Champions nell’edizione 2011-2012. Il suo gol ad un minuto dal termine della finale lanciò una squadra che poi vinse ai rigori un trofeo storico. Negli occhi degli appassionati di calcio resta quel colpo di testa e la tipica esultanza, che ancora oggi si vede spesso emulata da tanti attaccanti dopo le reti.

E’ il marchio di fabbrica di Didier Drogba, che anche con la Costa D’Avorio ha fatto miracoli. Con 65 gol in 100 presenze, è il calciatore più amato in patria, e le sue statistiche al termine della carriera danno la dimensione delle qualità di un calciatore che oggi compie 43 anni: scanditi da una passione infinita per il calcio e da tanti gol belli e indimenticabili.

Buon compleanno Drogba: alcuni fra i suoi gol sono fra i più belli nell’ultimo ventennio del calcio

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1370007102241050630

Tanti, belli e incredibilmente pesanti: i gol di Didier Drogba restano nella storia dell’ultimo ventennio. E sono tanti. In 811 partite ha segnato 372 reti, ad una media di poco più di un centro ogni 135 minuti. L’account Twitter della Champions League per tutto l’arco della giornata ha postato le sue reti più belle ed importanti. Partendo chiaramente dalla capocciata con cui portò il Chelsea ai supplementari e poi ai rigori in finale della Coppa. Fu il punto più alto di una carriera strepitosa.

Incredibile invece il gol con la maglia del Galatasaray. Un colpo di tacco su una palla in arrivo dalla destra che fece esplodere i sostenitori turchi. La sua squadra giocava contro il Real Madrid, e nei match delicati, l’ivoriano era sempre in grado di fare la differenza. Sempre nella sua esperienza con la maglia giallorossa, fu emozionante il suo ritorno a Londra, contro una squadra che ha vinto soprattutto grazie a lui.

5⃣ When Chelsea legend Didier Drogba returned to Stamford Bridge as a Galatasaray star in 2014 🤗@didierdrogba | #UCL pic.twitter.com/Yvfso3glLt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2021

La testimonianza più bella e gli auguri più sentiti sono arrivati però dal suo ex club. Il Chelsea ha voluto augurare buon compleanno a Drogba con un video che testimonia l’amore della squadra londinese per uno dei calciatori più forti e completi dell’ultimo ventennio.