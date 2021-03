UEFA, arriva la rivoluzione: Europa e Conference League cambieranno?

La UEFA pronta a rivoluzionare non solo la Champions, ma anche Europa League e la Conference League dal 2024.

La rivoluzione della UEFA per il 2024, è pronta. Ormai non dovrebbero esserci più dubbi sul futuro della più importante competizione europea per club, con grossi cambiamenti che interesserebbero, non solo la Champions, ma anche Europa League e Conference League.

Queste due competizioni, minori rispetto alla prima, potrebbero infatti cambiare seguendo il modello della più importante. Ciò, con lo stesso obiettivo da parte della UEFA, ovvero garantire più ricavi e interesse da parte del pubblico.

Se l’Europa League, ormai la conosciamo bene, poco si sa sulla Conference, anche perché debutterà solo dall’anno prossimo. Ad essa, parteciperanno le squadre che escono dalle qualificazioni per i gironi di Europa League, e in Serie A, vi si qualificherà, la squadra in settima posizione. È stata creata, per garantire a diverse federazioni nazionali, di avere almeno una squadra impegnata in coppe europee.

Europa e Conference League, si segue il format svizzero

Così come per la Champions, quindi, anche per Europa League e Conference League, si dovrebbe seguire il format, o girone, svizzero. Ovvero, un unico girone formato da 32 squadre, e non 36 come per la competizione maggiore.

Tutti e 32 i club, disputeranno 10 partite. I primi 8 si qualificheranno agli ottavi, le squadre posizionate dalla 9a posizione alla 24esima, poi, si affronteranno per andare a sfidare le prime già citate. Chiaramente, i club posizionati dalla 25a alla 32esima posizione, usciranno fuori da tutto.

Questo progetto, se dovesse essere approvato, metterebbe fine anche all’esperienza in Europa da parte delle squadre che perdono i playoff in Champions League, che non potrebbero andare ne nella seconda competizione europea, ne nella terza.

La rivoluzione della UEFA, dunque, cerca di regalare nuovi introiti ai club, oltre al maggiore spettacolo. Tuttavia, se già c’erano tanti dubbi sull’utilità dell’Europa League, figuriamoci se ora non ci sono, per la Conference League, che ancora prima di debuttare, viene già rivoluzionata.