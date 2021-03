Torino, Belotti negativo: rientro pronto e le big lo cercano sul mercato

Il Torino incassa una buona notizia: Belotti è negativo al Covid, ma il rinnovo è lontano e le voci di mercato si susseguono.

Andrea Belotti è negativo, e ora potrà concentrarsi sul campo, sul rinnovo, e forse anche sul mercato. L’attaccante sarà fondamentale per la risalita dei granata, che dopo due partite di stop, devono rimettersi in marcia in chiave salvezza. L’attaccante è l’anima di una squadra che grazie ai suoi gol sta provando a rendere meno amara una stagione complicata, ma intanto il nodo rinnovo non è stato ancora sciolto, e si moltiplicano le richieste sul mercato.

Belotti non ha mai parlato di trattative, non ha mai negato l’amore per il Torino, ma l’ultima stagione potrebbe aver fatto scattare una molla nella testa di un calciatore che vorrebbe fare il salto di qualità. Lo sa bene Cairo che in più occasioni ha ribadito la volontà di accontentare il calciatore. Se lui dovesse partire però, non lo farebbe per soldi, ma solo per una nuova avventura più ambiziosa.

L’obiettivo intanto è terminare la stagione con una salvezza che è alla portata della squadra di Nicola. Il Torino ha una marcia in più, e la sconfitta con il Crotone è un passo falso pesante ma preventivato vista l’emergenza Covid. Ora però Belotti è negativo, e nonostante sia difficile vederlo subito in campo, i suoi gol sono la vera chiave per centrare la permanenza in Serie A.

Andrea Belotti è negativo, e il Torino incassa la migliore notizia dell’ultimo periodo. Il calciatore già da subito sarà a disposizione di Nicola, che potrebbe concedergli un altro turno di pausa per poi rilanciarlo nel suo undici titolare. Cairo però ha due nodi da risolvere non da poco. Il primo è relativo al rinnovo, che è un affare ancora molto complicato e bloccato. Il calciatore difficilmente lascerebbe a zero una squadra che gli ha dato tanto, ma potrebbe chiedere di compiere il grande salto in una big. Lo meriterebbe, ma mai a discapito del suo club.

Le offerte di mercato infatti non mancano a Belotti, che a 27 anni, ha una scelta importante da fare. Decidere di firmare il rinnovo e prolungare la sua esperienza a Torino a lungo, oppure cedere alle sirene in arrivo e provare il grande salto. Le squadre interessate non mancano, su tutte la Roma, che medita di chiudere il rapporto con Dzeko e cerca una punta con le caratteristiche del “gallo”. Per i giallorossi sarebbe l’ideale e Fonseca stravede per un calciatore capace di segnare ma anche dedito al sacrificio.

Sullo sfondo però c’è anche il Milan. Da sempre Maldini e Massara sono estimatori del centravanti della nazionale, che non ha mai nascosto di essere tifoso dei rossoneri. La società di Elliott avrebbe forse una corsia preferenziale, ma prima deve decidere sul futuro di Ibrahimovic. Difficile avere insieme due attaccanti di questo calibro e lasciarne uno in panchina. Cairo riflette, ma ha già ribadito che sul rinnovo e sul mercato, la scelta è solo di Belotti. Intanto lui pensa al campo, ma potrebbe essere il nome più caldo nella prossima sessione di trattative.