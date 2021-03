Liverpool, tra Premier e Champions: la scelta dei reds

Il Liverpool si è qualificata ai quarti di Champions, ma in campionato è crisi vera. Il crollo, è dovuto a problemi di spogliatoio, e ora si punta tutto sull’Europa.

Il Liverpool, sta mostrando due facce diverse negli ultimi mesi. Da una parte, c’è quello di Premier, brutto da vedere, scivolato all’ottavo posto a meno 25 punti dal City capolista. Dall’altra parte, c’è la squadra che vince e convince in Europa, qualificandosi ai quarti dopo aver battuto il Lipsia.

Il Liverpool di Klopp, vive dunque in modo totalmente diverso le varie sfide di questa stagione. La sensazione, è che abbiano dato già per finito il campionato, dove in casa addirittura, non vincono da 8 partite.

La Champions, dunque, sembra l’unica vera speranza per la stagione dei reds. Infatti, a parte la sconfitta sempre in casa, contro l’Atalanta di Gasperini, il percorso è stato netto, e per ultimo, anche il Lipsia è stato liquidato con facilità.

Crisi Liverpool, risalire la china o puntare solo all’Europa

Il Liverpool, quindi, deve scegliere: risalire la china in Premier, oppure puntare tutto sulla vittoria della Champions, sapendo di dover fare i conti con tutte le altre favorite, quali City, Bayern e PSG, con le prime due quasi qualificate, e l’ultima già ai quarti.

Per gli uomini di Klopp, adesso, ci sarà una sola partita a marzo, contro il Wolverhampton, da vincere a tutti i costi, per poi decidere il da farsi. Evidentemente, con l’ultima parte di stagione che inizia ad aprile, la scelta dovrà essere prese in questi giorni.

Klopp, chiaramente, come tutti gli allenatori, non vuole che la sua squadra si sieda e si arrenda a tutte le altre in Premier. I giocatori, invece, parrebbero già puntare tutto sulla gloria in Champions, lasciando definitivamente la corsa all‘Europa in campionato.

Il Liverpool, quindi, è di fronte ad un bivio, in cui però non si nota una concordanza tra tecnico e calciatori. Molto probabilmente, a fine stagione, la società dovrà fare una scelta precisa, tra Klopp, che ha riportato Champions e Premier ad Anfield dopo svariati anni, e alcuni giocatori, parsi insofferenti nei confronti dell’allenatore e delle sue scelte.