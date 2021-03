L’Inter in un comunicato annuncia l’infortunio di un big, che non sarà a disposizione di Conte: tegola per i nerazzurri nel momento più importante della stagione.

Brutta tegola in casa Inter, perché Conte perde un big nel momento più importante della stagione. L’allenatore dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini di maggiore fiducia, e nei prossimi impegni dovrà fare i calcoli con una assenza lunga e pesante. Lo ha comunicato il club con una nota ufficiale che svela i tempi di recupero e quali saranno i passaggi da seguire per il pieno rientro in gruppo.

L’allenatore dovrà quindi rivedere i piani in vista di un rush finale in cui la squadra dovrà difendere il primato. L’obiettivo è lo Scudetto, e l’allenatore sta provando a dare fiducia e importanza a tutti gli uomini della rosa, per evitare passaggi a vuoto. La tegola per l’Inter è arrivata però dopo la visita a cui si è sottoposto un centrocampista, che dovrà stare fermo a lungo. Lo ha svelato proprio il club, che perderà per almeno un mese un calciatore fondamentale.

Leggi anche: Inter, lo sponsor ad un sito per adulti? C’è la proposta per Zhang

Tegola Inter, Vidal si opera: il club comunica i tempi di recupero

Brutta tegola per Antonio Conte, che con la sua Inter dovrà rinunciare ad Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, dopo le visite al ginocchio destro, ha incassato la notizia più temuta dal club. Dovrà quindi operarsi, e proprio l’Inter ha svelato quali saranno i tempi per il recupero e il programma che seguirà il calciatore. E’ una stagione sempre più da dimenticare per il centrocampista ex Juventus, voluto fortemente da Conte, ma forse mai in grado di imporsi in nerazzurro.

Intanto la nota della società fa chiarezza sull’intervento chirurgico al quale sarà sottoposto. “Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro“. Arturo Vidal dovrà quindi rinunciare alle partite con Torino, Sassuolo e probabilmente anche Bologna. Conte spera di riaverlo per il match con il Cagliari, ma prima di metà Aprile sarà difficile rivederlo a pieno regime in gruppo.

L’obiettivo dell’allenatore è riaverlo al meglio per l’ultimo mese pieno di una stagione che può avere un finale infuocato. Dopo quasi 10 anni di dominio, la Juventus può essere detronizzata dall’Inter, che però ha bisogno dei suoi uomini migliori.