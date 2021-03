Bundesliga equilibrata, tra Bayern Monaco e Lipsia ne vedremo delle belle.

La Bundesliga si conferma un campionato tra i più duri del mondo. Proprio per questo il Bayern Monaco, campione d’Europa e del Mondo, ancora non ha chiuso la pratica del campionato, anzi ha il Lipsia che lo tallona a solo due punti. A quota 55 il Bayern, 53 punti per il Lipsia, un torneo che regala due squadre al top è sempre bello da guardare esternamente.

Il 25° turno sarà aperto stasera da un particolare anticipo, quello che metterà in campo l’Augusta e il Borussia ‘Gladbach. Una sfida tra squadre allegre ma non troppo, che nel silenzio assordante dei campi di Bundesliga vorranno aprire al meglio questa giornata di campionato.

Domani, ci sarà il meglio con cinque partite dislocate un po’ a tutti gli orari, ormai anche la Bundesliga si sta adattando al mondo, e questo non è proprio un bene. Partiamo da Wolfsburg-Schalke 04, con gli ospiti praticamente in disarmo. Ultimi a quota 10 punti, i nervi sono già saltati da un pezzo così come i tecnici e i direttori sportivi. Il buco nero della Serie B sta proprio a un passo dallo Schalke 04, la trasferta contro l’attuale terza in classifica non sarà proprio una passeggiata di salute.

Sarà interessante seguire la sfida tra l’Union Berlino e il Colonia. I padroni di casa sono un po’ la rivelazione del torneo, il Colonia… senza il caprone come mascotte sta affannando un po’ nelle retrovie.

La testa per svoltare, le gambe per segnare

Il Werder Brema ospiterà un Bayern Monaco che dovrà poi prepararsi all’ottavo di ritorno contro la Lazio. Nessun turnover per i bavaresi che, anzi, sul campo del Werder vorranno l’intera posta in palio proprio per dare un segnale a questa Bundesliga. Fuori casa, infatti, Lewandowski e compagni non sono stati così eccellenti, il Werder dal canto suo vorrà un miracolo in un’altra stagione alquanto scialba.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Già si pensa al mercato in Germania

Mainz-Friburgo è una sfida tra giovani interessanti, da una parte e dall’altra, ma i padroni di casa hanno bisogno come il pane dei tre punti. Il Borussia Dortmund, invece, riceverà in casa l’Hertha Berlino. I gialloneri avranno fame dopo il passaggio nei quarti di Champions, gli ospiti dovranno fare la gara della vita soprattutto in difesa contro Haaland.

Domenica scopriremo se il Lipsia saprà tenere il passo del Bayern, ospiterà l’Eintracht Francoforte. Seconda contro quarta in classifica: è sicuramente questo il big match in Germania. Il Lipsia ha fatto già capire di non accontentarsi, l’espansione del progetto si è rivelato efficace e propositivo, basti pensare alle quotazioni attuali del suo roster.

Domenica, in campo anche Bayer Leverkusen-Arminia Bielefeld, a chiudere il match tra Stoccarda ed Hoffenheim. Due squadre che quasi si equivalgono, avrebbero forse meritato maggior fortuna per storia (il Stoccarda) e per intraprendenza (l’Hoffenheim).