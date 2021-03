Juve, Ronaldo via a giugno? Prende corpo un clamoroso ritorno

La Juve ragiona sul futuro di Ronaldo che potrebbe andare via a giugno: intanto la stampa estera annuncia un clamoroso retroscena.

Juve, Ronaldo va via a giugno? E’ questa forse la prima domanda che si saranno posti Agnelli, Nedved e Paratici. E’ un dubbio che aleggia nella testa dei tifosi, ancora scottati dopo l’eliminazione in Champions. Le parole di John Elkann, che ha svelato le nuove strategie dei bianconeri, potrebbero essere la prima conferma. In una recente intervista ha dichiarato che la Juventus ha chiuso un decennio strepitoso e ora punterà sui giovani. Ridimensionamento o messaggi ai senatori di una squadra che potrebbero essere esautorati? A questo punto la prima valutazione sarà fatta su Ronaldo, che potrebbe davvero andare via a giugno.

Riflette la famiglia Agnelli, che sa bene di avere in rosa il calciatore forse più decisivo dell’ultimo ventennio, ma che senza vittorie, a Torino non ha garantito una vetrina europea. Il prezzo è già fissato, perché avviare una trattativa sotto i 30 milioni sarebbe già una minusvalenza che renderebbe la clamorosa trattativa del 2018 un peso insostenibile. Proprio per questo si ragiona sull’eventualità di rinunciare a Cr7, per garantire solidità economica al club e nuove risorse alla squadra.

Intanto dalla Spagna è arrivata una voce clamorosa, che potrebbe davvero mettere la parola fine all’avventura fra la Juve e Ronaldo, che in silenzio riflette così come Agnelli. El Chiringuito ha svelato un contatto che potrebbe avere del clamoroso, e che nei prossimi giorni potrebbe trasformarsi in una trattativa calda.

Juve, Ronaldo va via? Dalla Spagna svelano la prima mossa di Jorge Mendes

Riflette quindi la Juve, consapevole che l’addio a Ronaldo già a giugno garantirebbe una buona cifra da reinvestire. In caso contrario bisognerebbe puntare su un calciatore di livello mondiale che non è certo l’unica causa del flop europeo, ma a cifre forse difficili da raggiungere per un attaccante che l’anno prossimo andrà via a scadenza a 37 anni. E’ questo l’unico motivo che spingerà il management bianconero ad accelerare la decisione. E intanto dalla Spagna annunciano le prime mosse di Jorge Mendes. Il procuratore si muove a fari spenti, come da prassi, ma qualche spiffero è già venuto fuori, e non è un caso.

El Chiringuito ha svelato stamattina che Ronaldo non avrebbe digerito l’eliminazione e le accuse dopo la gara con il Porto. Ed ha aggiunto che Jorge Mendes avrebbe già avviato i contatti con il Real Madrid per un clamoroso ritorno. Fu l’emittente televisiva spagnola a dare per prima la notizia del suo approdo alla Juventus, e lo spiffero raccolto e annunciato oggi, potrebbe anticipare una trattativa clamorosa.

Riflette la Juve, ma lo fa anche Ronaldo, che non esclude di andare via a giugno. I bianconeri direbbero addio ad uno dei calciatori più forti mai avuti in rosa, ma il richiamo dei milioni in arrivo e la necessità di rifondare potrebbero spingere il club ad accettare l’eventuale proposta. Agnelli tace e ci pensa seriamente, mentre dalla Spagna potrebbero accelerare i contatti.