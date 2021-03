Caicedo, colpisce ancora nel finale: i gol dell’ecuadoriano (video)

Caicedo ha salvato ancora una volta la Lazio nei minuti finali contro il Crotone. Un vero e proprio “vizio”, per l’attaccante ecuadoriano della Lazio.

La Lazio ha attraversato un brutto periodo nelle ultime 3 settimane. Prima la sconfitta col Bayern Monaco in Champions, poi quella di Bologna in campionato, e sempre in Serie A, la batosta di Torino. Adesso, però, è tornata a vincere contro il Crotone, grazie al solito gol nel finale di Caicedo

L’attaccante ecuadoriano della Lazio, ha un vero e proprio vizio nel segnare nei minuti finali. Era già successo a novembre, un girone fa, contro la Juventus, con il gol del pareggio all’ultimo secondo dei minuti di recupero.

Contro il Crotone di Cosmi, caparbio come il suo allenatore nel rimontare per due volte i biancocelesti, l’ha rifatto. Entrato al posto di Correa al 76esimo minuto, 8 minuti dopo, ha fatto un gol “rubandolo” a un suo compagno, infatti si è posto sulla traiettoria del tiro di Escalante, controllando il pallone e scagliandolo in rete.

Caicedo, tutti i gol allo scadere

Felipe Caicedo le dio el triunfo a la Lazio al 98’ tras un partido de locos. El Torino lo ganaba 3-2 al 87’ y lo terminó perdiendo 3-4 🔝 Este es el agónico gol del ecuatoriano ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/8Hgk6yfSjl — Chobo Alvarez V. (@Chobo_21) November 1, 2020

In questa stagione, i gol fatti da Caicedo nel finale, erano già 3, addirittura tutti in una settimana. All’inizio è toccato al Torino di Giampaolo, subire la rimonta per 4-3 nel finale, con il gol dell’attaccante di Inzaghi al minuto 98.

Dopo, toccò allo Zenith in Champions League, subire la rete dell’1-1 all’82esimo, decisiva per il passaggio del turno. Su una discesa di Acerbi, arriva un cross basso in area di rigore, con Caicedo che apre il piatto e insacca.

Gol da #Lazio contra a #Juve 1a vitória pessoal de Correa com direito a janelinha

2a vitória pessoal de Correa e passe para Caicedo Caicedo faz ótima proteção e gira pra cima do marcador para empatar a partida O passe sempre vai ser o complemento do drible, não o contrário pic.twitter.com/aJIkzmrmBD — Daniel Klabunde (@KlabundeDaniel) November 8, 2020

Infine, nella partita successiva, a farne le spese nei minuti finali, come già detto, è la Juventus di Pirlo. Su una rimessa laterale, l’ecuadoriano, riceve palla in area, con una magia si libera dell’avversario, e poi la insacca con un perfetto diagonale nella porta bianconera.

Nella stagione scorsa, inoltre, fu decisivo contro il Sassuolo al 91esimo, sempre al 98esimo contro il Cagliari, e all’80esimo minuto contro la Sampdoria. Sempre gol allo scadere, per la pantera biancoceleste. Dunque, Caicedo è una garanzia per la Lazio di Inzaghi, quando si vuole cambiare la partita lo si butta nella mischia, e così facendo, ci si può riprendere dai brutti periodi.