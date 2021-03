Cristina Buccino, è già tempo d’estate: infiamma i social in costume – Foto

Cristina Buccino regala una foto ai suoi follower di rara bellezza: con la modella italiana è già tempo d’estate.

Affascinante e sensuale, l’influencer calabrese sa come incantare i suoi follower. Cristina Buccino, nata a Castrovillari nel 1985, è famosa per aver cominciato la sua carriera in tv, come professoressa dell’Eredità.

In seguito, ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, che le ha reso ancor più popolarità. Ma dopo quell’edizione, abbandonerà il piccolo schermo per dedicarsi ad un’altra passione. E’ grazie ai social che Cristina è salita alla ribalta ed è diventata celebre. Possiede uno dei profili più seguiti tra le donne in Italia, che sfrutta non solo per svago ma soprattutto per lavoro. Oramai è una modella acclamata, e anche oggi ha deliziato i suoi fan con uno scatto molto accattivante.

Cristina Buccino da togliere il fiato: la foto in costume

La ragazza giusta al momento sbagliato. E’ questa la descrizione che ha utilizzato per l’immagine pubblicata su Instagram. Ma bisognerebbe dire a Cristina che non esistono momenti sbagliati. L’ex partecipante dell’Isola dei Famosi ha posato per uno shooting con lo scopo di promuovere i costumi da mare.

Di una bellezza infinita, come l’oceano, Buccino ha infiammato il suo account, balzato alle stelle con interazioni e like. L’influencer calabrese anticipa l’estate, regalando uno scatto in bikini davvero impressionante.