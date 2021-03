Infortunio in casa Roma: Fonseca perde un pilastro. Le condizioni

Altro infortunio in casa Roma, a farne le spese è Chris Smalling. Il difensore salterà il Parma.

Un altro infortunio per la difesa della Roma, dopo quelli che hanno portato all’emergenza post Braga, e lo stop a causa del Covid-19 di Juan Jesus. Quindi, si ferma anche Smalling. Il centrale inglese, ha accusato un problema alla coscia sinistra.

Gli accertamenti a cui si è sottoposto, non hanno evidenziato delle lesioni, ma il difensore è stato fermato in forma precauzionale, e sicuramente dovrà saltare Parma. Adesso, in casa Roma, sperano di non perdere un altro giocatore per lungo tempo, dopo Mkhitaryan.

Un altro infortunio, non ci voleva in casa Roma, viste le 3 partite che dovrà affrontare. Prima il Parma in Serie A, poi la lunga trasferta di Kiev, dove la squadra di Fonseca giocherà contro lo Shakhtar per difendere il 3-0 dell’Olimpico, e infine, il big match col Napoli.

Smalling, quanti infortuni per lui in stagione

Chris Smalling, quindi, dovrà stare fermo di sicuro contro il Parma, con la speranza della sua squadra, che possa esserci contro lo Shakhtar, o quantomeno con il Napoli. Ciò, però, potrebbe essere difficile, anche a causa dei precedenti che affliggono l’inglese.

Il centrale di Fonseca, infatti, è stato già assente altre volte in stagione per via di problemi al proprio fisico. A ottobre, ha saltato Benevento, Young Boys e Milan, per via di una distorsione al ginocchio.

In seguito, ha saltato altre cinque partite tra campionato e Europa League, sempre per lo stesso problema, che si è riacutizzato, e anche a causa di un’intossicazione alimentare. Ancora, a febbraio, si è fatto male contro la Juventus, con un infortunio al bicipite femorale. Dopo aver saltato 6 partite, aveva rivisto il campo contro Fiorentina e Genoa.

Chris Smalling, quindi, sembra avere un fisico molto soggetto agli infortuni. Questo chiaramente, è un problema per lui, e per la Roma, proprio ora che le partite iniziano a pesare molto di più.