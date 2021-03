El Shaarawy, digiuno interrotto: l’obiettivo del Faraone

L’infortunio di Mkhitaryan mette in crisi la Roma, ma El Shaarawy è tornato al gol: che occasione per il Faraone.

Stephan El Shaarawy non esultava da 461 giorni. L’attaccante è stato praticamente fermo un anno a causa della pandemia e il conseguente stop ai campionati in Cina. L’ultimo gol l’ha siglato nella finale della coppa nazionale cinese nella sfida tra Shanghai e Shandong Luneng, ed era il 6 dicembre del 2019.

Il digiuno è finalmente terminato dopo la rete allo Shakhtar Donetsk agli ottavi di finale di Europa League. Ma ora per il Faraone si presenta una grande occasione. La Roma ha bisogno di lui, ancor più dopo l’infortunio del fuoriclasse armeno.

El Shaarawy, l’infortunio di Mkhitaryan è una grande chance: ora il gol in Serie A

Mkhitaryan ha accusato problemi fisici nel primo tempo contro gli ucraini e ha dovuto immediatamente lasciare il campo. Il trequartista dovrà fare esami più approfonditi, ma non c’è grande ottimismo su un recupero repentino. Toccherà ad El Shaarawy prendere il suo posto. Appena tornato al gol, l’italo-egiziano può mettersi al servizio della squadra, dietro il centravanti di turno.

Una chance importantissima per Stephan visto che il suo sogno è conquistare il posto in Nazionale per gli Europei. E avrà bisogno di continuità e costanza per ottenere la considerazione del ct Mancini. La rete segnata allo Shakhtar potrebbe averlo fatto sbloccare e ora tocca ripetersi anche in campionato. Infatti, in Serie A non realizza un gol dal 5 maggio 2019 in Genoa-Roma.

Nelle prossime tre sfide, il Faraone sarà praticamente impiegato sempre da mister Fonseca. Domenica la trasferta a Parma, poi il ritorno della gara di Europa League e infine il Napoli all’Olimpico. Sette giorni per rilanciarsi.