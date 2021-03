Inter, dopo il Torino la scossa: un girone dopo lo scudetto si avvicina

Un girone dopo la rimonta contro il Torino da 2-0 a 4-2, l’Inter di Conte si è scossa ed è in testa alla classifica, con 6 punti sul Milan, e ha perso solo una volta da quella partita.

L’Inter sta volando verso lo scudetto in questa stagione, il primo dopo più di 10 anni. Gli uomini di mister Conte, fanno razzia di qualunque avversario, vincendo quasi tutte le partite. La scossa, avvenne un girone fa, con Inter-Torino.

In quella partita di fine novembre, i nerazzurri andarono sotto per 2-0 contro la squadra di Giampaolo al minuto 62, ma immediatamente accorciarono le distanze con Sanchez e impattarono il risultato con Lukaku. Addirittura, nel finale l’Inter vinse sempre grazie al belga, e a Lautaro.

Dopo quella partita, la scossa fu inevitabile dal punto di vista mentale per la rosa di Conte, quantomeno in campionato, visto che in Champions è uscita malamente. A far la differenza, per l’Inter, è stato il cambio modulo, con il passaggio al 3-5-2, una linea di pressing più bassa, più campo da aggredire per gli attaccanti, e nell’ultimo mese di febbraio, anche un ritrovato Eriksen.

Inter, una squadra quasi imbattibile

L’Inter, quindi, ha dato una scossa al proprio campionato dopo il 4-2 al Torino. Conte, ha messo ha posto la squadra, e le cose sono iniziate a girare per il verso giusto. Tranne che per la sconfitta di Genova con la Sampdoria, i nerazzurri, non hanno mai fatto passi falsi.

Ci sono state solo vittorie in Serie A, tranne che con la Roma e l’Udinese, quando hanno pareggiato. Ciò, per via di alcune distrazioni di squadra, che hanno pesato sui due gol dei giallorossi.

La scossa dell’Inter contro il Torino, tuttavia, sembra essere servita soprattutto per far capire ai giocatori le loro potenzialità. Se Barella e Lukaku hanno sempre svettato per performance, Lautaro, Brozovic e Hakimi, fino a quel momento, avevano offerto prestazioni altalenanti. Ma dopo il 4-2 in rimonta, tra l’altro non l’unica della stagione, questi tre stanno giocando meravigliosamente.

#InterAtalanta continuo a pensare che Conte prenda una percentuale sullo stipendio di Vidal

Con Eriksen al suo posto rischiamo di meno e forse verticalizzerebbe di più un po’ tutta la squadra pure Perisic sembra sentire l’assenza del danese.#Vidalout pic.twitter.com/nqW3X8c6Q8 — bercri72🇮🇹🐇💙🖤 (@bercri72) March 8, 2021

In più, Eriksen dopo il gol nel derby di Coppa Italia contro il Milan, che ha deciso il match all’ultimo minuto, ha fatto vedere finalmente che gran giocatore possa essere. L’unico, invece, che non ha fatto mostrato di cosa è capace, è Vidal, adesso anche infortunato.

L’Inter di Conte, quindi, dopo la scossa di un girone fa, ha svoltato completamente. In campionato ha fatto quasi solo vittorie, e con le grandi prestazioni che sta offrendo, lo scudetto è sempre più vicino, ad ogni giornata che passa.