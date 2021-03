Calciomercato, valzer portieri: derby per Silvestri, tutti in fila per Musso

Portieri protagonisti del calciomercato: Silvestri potrebbe cambiare maglia, mentre per Musso c’è la fila. E se Donnarumma non rinnova si scatena la girandola dei numeri 1.

Tutti in fila per i portieri, che saranno i protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Mancini avrà difficoltà a sceglierne tre per Euro 2021, e le prestazioni degli estremi difensori italiani continuano a metterlo in difficolta. La vera conferma della stagione è Marco Silvestri del Verona. Freddo, solido, anche sfrontato contro i big di Serie A, che spesso stuzzica come in episodio del rigore di Ibrahimovic, fallito contro gli scaligeri. Per lui è in atto un vero derby di calciomercato, che potrebbe dare via alla girandola dei portieri. Roma e Lazio lo hanno messo nel mirino, per sostituire i partenti e anche deludenti Strakosha e Pau Lopez. Chi lo prende fa un affare, e chi resta con il cerino in mano ha comunque alternative valide.

Su tutte Juan Musso, portiere più volte accostato alla Lazio. La sua crescita all’Udinese è evidente e la maturazione lo rende pronto per il grande salto. Ci sarebbe anche l’Inter, che deciderà se intervenire subito per non farsi bruciare dalle concorrenti. Le recenti prestazioni di Handanovic hanno convinto il club a dargli una meritatissima conferma per la prossima stagione, ma Conte potrebbe comunque programmare il futuro.

Resta poi da sciogliere il nodo Donnarumma. Il Milan ha già in programma i colloqui con Raiola per il rinnovo, ma non intende investire le cifre richiesta con forza dal procuratore. L’impressione è che il compromesso giusto sarà trovato, ma in caso contrario partirebbe una girandola di portieri pronta ad infiammare la prossima sessione di calciomercato. Affari che coinvolgerebbero una lunga serie di estremi difensori che si sono messi in mostra.

Musso, Cragno, Silvestri: i portieri pronti al grande salto nella prossima sessione di calciomercato

Tante squadre a caccia di portieri e molti nomi sul calciomercato. L’intreccio è cosa fatta, e la prossima sessione potrebbe essere calda per i talenti della Serie A. Con Silvestri già richiestissimo e Musso conteso fra Roma e Inter, nelle mire delle big dovrebbe entrare anche Alessio Cragno. Il numero 1 del Cagliari è fra i migliori della stagione per rendimento, ed è molto richiesto. Fu vicino alla Roma, è sul taccuino di Marotta e piace alla Lazio. Difficile che il Cagliari possa trattenerlo, specialmente se Mancini deciderà di regalargli i biglietti per decollare con l’Italia all’Europeo.

Si muovono le big, e lo fanno senza neanche nascondere la delusione per i portieri in rosa e gli obiettivi di calciomercato. La vera girandola potrebbe però scatenarla Donnarumma. Il Milan vorrebbe chiaramente trattenerlo, ma potrebbero arrivare offerte clamorose da non sottovalutare. In quel caso i rossoneri avrebbero disponibilità per bruciare le concorrenti, scatenando di fatto la girandola dei portieri.

In questo quadro potrebbe anche essere coinvolto Perin, rinato al Genoa. Se sta bene è fra i migliori in Serie A, senza alcun dubbio. Poi ci sarebbe anche Meret. Accetterà un’altra stagione da comprimario oppure medita di prendersi il posto da titolare a costo di lasciare i partenopei? E Buffon cosa farà con la Juve? Il calciomercato è fermo ma nelle trattative non dorme mai e i club iniziano a tirare le somme. La prossima sessione potrebbe dare vita ad una rivoluzione per molti club, pronti a mettere le mani sui gioielli della Serie A.