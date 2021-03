Mercato Juventus: due nomi in cima alla lista di Paratici e Pirlo

Il mercato della Juventus balla sulle punte, e dalla Spagna i rumors vogliono i bianconeri forti due attaccanti della Liga. Per affiancare Ronaldo o per sostituirlo.

La Juventus pensa già al mercato, ed è evidente dopo le fragilità mostrate in Champions contro il Porto. Ronaldo non ha inciso, Morata ha fallito molte occasioni e Dybala è un oggetto misterioso in una squadra un cui brilla Chiesa. L’ex Fiorentina è il vero colpo di Paratici, che ascolta il diktat di Agnelli, ragiona con Pirlo e fissa i prossimi obiettivi. Il mercato della Juventus si muove sugli esterni di difesa, a centrocampo e soprattutto sugli attaccanti, perché Ronaldo è un rebus. Forse il più grande della storia bianconera. Il club ha voglia di ripartire dai giovani e di rifondare, e sia in caso di permanenza di Cr7, che nell’eventualità di un addio, si cercano pedine pronte a decollare in Serie A.

I primi nomi sono già caldi, perché il sogno Haaland sembra destinato a sciogliersi dopo il brutto risveglio in Champions. L’attaccante del Borussia è il più cercato al mondo, e i suoi numeri gli permettono di scegliere la prossima destinazione. La Juventus sembra un passo indietro rispetto a Manchester City e Real Madrid, ma l’impressione è che Paratici un tentativo possa farlo ugualmente. E’ il suo mestiere, che però lo porterà ad avere un “Piano B” solo di nome, perché la Juventus ha bisogno di calciatori pronti.

Dalla Spagna i rumors parlano di trattative già allacciate per due calciatori che stanno brillando nella Liga, e che farebbero carte false per approdare a Torino. Paratici ha un solo obiettivo. Arrivare prima e fare in fretta, perché i prezzi sono alti, e la possibilità di investire al momento non è elevata.

Leggi anche: Juve, Ronaldo via a giugno? Prende corpo un clamoroso ritorno

Mercato Juve: occhi in Spagna per due attaccanti in rampa di lancio

E’ quindi chiara la strategia sul mercato per una Juventus che vuole fare in fretta. Serve un centravanti puro, un calciatore in grado di scardinare le difese avversarie. Un ariete alla Haaland, sogno proibito di tanti club in Europa. La Juventus è andata vicina ad assicurarselo in passato, e proprio i rimpianti legati al gigante nato a Leeds, impongono una riflessione immediata. Bisogna fare in fretta, anticipare le avversarie e non lasciare spazio ai ripensamenti.

Dalla Spagna hanno già fatto i nomi di due calciatori in cima alla lista dei desideri di Paratici e Pirlo. Il primo è Youssef En-Nesyri, attaccante del Siviglia che sta brillando fra gli andalusi. Con 6 reti in 8 apparizioni in Champions, e 13 centri nella Liga, il ventitreenne centravanti nato in Marocco potrebbe essere il profilo giusto. Sfiora il metro e novanta, è capace di calciare con entrambi i piedi ed è forte di testa. E’ un attaccante capace di sacrificarsi per la squadra e non ha difficoltà nel cambiare ruolo e giocare anche più defilato.

Sarebbe il profilo giusto per una squadra che segue anche Alexander Isak. E’ un ritorno di fiamma per lo svedese, già seguito in passato prima del passaggio al Borussia Dortmund. attualmente il centravanti è alla Real Sociedad, e dopo le 15 reti complessive nella passata stagione, ne ha messe a segno 12 nella Liga quest’anno. Le caratteristiche fisiche lo rendono simile al centravanti del Siviglia, che è forse più tecnico ma meno centravanti d’area di rigore. Due nomi che Tuttosport ha accostato alla Juve per il mercato, raccogliendo fonti spagnole. Paratici ci lavora, e l’impressione è che uno dei due potrebbe giungere alla corte di Pirlo.