Chelsea, due portieri dai destini diversi: nessuno come Mendy e Kepa

Edouard Mendy ha registrato un particolare record al termine di Leeds-Chelsea: nessuno come lui e come il suo collega e compagno di squadra Kepa Arrizabalaga.

Dopo l’esonero di Frank Lampard, il Chelsea è tornato nelle posizioni che contano. I Blues sono ritornati a respirare alta quota nella classifica di Premier League, inseguendo la qualificazione in Champions League.

Quest’oggi, la squadra di Tuchel ha pareggiato 0-0 contro il Leeds, in attesa di giocare in casa il ritorno degli ottavi di finale della vecchia Coppa dei Campioni contro l’Atletico Madrid. Al termine dei novanta minuti contro la squadra di Bielsa, il portiere Mendy ha registrato ancora una volta la porta inviolata.

Leggi anche >>> Porta imbattuta o Clean Sheet: quando i portieri diventano un “foglio pulito”



Chelsea in mani sicure con Mendy: più cleen sheet che gol subiti

L’estremo difensore senegalese ha mantenuto in stagione la propria porta inviolata per ben 19 volte, mentre ha subito appena 18 reti in 32 presenze. Un record straordinario che lo fa eleggere di diritto tra i migliori portieri della stagione. Mendy è il titolare indiscusso del Chelsea. E’ arrivato la scorsa estate e Lampard non ha potuto fare a meno di declassare Kepa a secondo. Le gerarchie non sono cambiate con il nuovo allenatore.

Lo spagnolo resta il calciatore più pagato del suo ruolo. Nel 2018 passò dall’Atletico Bilbao ai londinesi per la cifra record di 80 milioni di euro. Nessuno come lui. Ed è particolare che il portiere più costoso al mondo sia relegato in panchina, ma con i numeri di Mendy c’è poco da fare.

Edouard Mendy has more clean sheets (19) than goals conceded (18) at Chelsea 👏#LEECHE pic.twitter.com/UqVEQE6beo — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) March 13, 2021

I cinque portieri meno battuti della top 5 d’Europa

Tra i migliori estremi difensori delle cinque leghe del continente non compare neanche un italiano, né tanto meno uno straniero del campionato di Serie A. Considerando tutte le partite, Ederson del Manchester City è quello che è riuscito a mantenere la porta senza subire gol per più gare: 20 partite. Tuttavia, ha subito 21 reti. Invece, Mendy ha il saldo in positivo e non è così comune riuscire ad avere più cleen sheet che gol subiti.

Ottimo anche lo score di Bono del Siviglia: 33 presenze, 18 porte inviolate e 23 reti concesse. Grandi numeri anche per Maignan e Gulacsi, entrambi con 17 gare senza marcature.