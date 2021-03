Real, Benzema segna e Ramos ritorna: Atalanta avvisata

Il Real avvisa l’Atalanta ribaltando l’Elche negli ultimi minuti. Importanti per i blancos, il ritorno di Ramos e i due gol del solito Benzema.

Il Real Madrid si è preparato alla grande per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta, con la vittoria sull’Elche per 2-1. Entrambi i gol, portano la firma dell’eterno Benzema, e molto importante, è anche il ritorno di Sergio Ramos.

Il francese, ha segnato i gol numero 14 e 15 nella Liga, per un totale di 20 stagionali. A 33 anni, continua a fare la differenza, a far salire la squadra nei momenti di difficoltà, e a trovare al rete, anche decisiva per riacciuffare l’incontro, o vincerlo.

Il ritorno di Ramos, invece, è una manna dal cielo per la difesa di Zidane. Lo spagnolo è stato assente sin dall’inizio del 2021, e nonostante la squadra senza di lui si sia rimessa in piedi e in corsa per il campionato, la sua presenza è chiaramente fondamentale, per le sue capacità da leader. Inoltre, con la vittoria contro l‘Elche, il capitano blancos, ha raggiunto a 334 partite vinte Casillas, al secondo posto dei giocatori più vincenti nella Liga, al primo c’è ovviamente l’immancabile Messi.

Leggi anche >>> Che ne sarà del capitano? Lorenzo Insigne al bivio

Leggi anche >>> Fiorentina, Vlahovic tripletta e record: è fra i migliori d’Europa

Benzema e Ramos, un monito per l’Atalanta

Sia Benzema che Ramos, hanno fatto parte del grande ciclo del Real Madrid che ha vinto la Champions per tre anni di fila, dal 2016 al 2018. Sono dei fari per i compagni, chi in attacco e chi in difesa, e sono un problema per gli avversari.

L’attaccante francese, può calamitare su di se, le attenzioni di tutto il reparto difensivo, e in questo senso, quello dell’Atalanta. La squadra di Gasperini, deve cercare di non disunirsi cercando di pressarlo, altrimenti si lasciano spazi per gli inserimenti delle ali.

Ramos, come già detto è un leader difensivo, ma così come i difensori bergamaschi, si butta spesso in avanti, infatti è considerato un goleador della retroguardia, una specie di jolly. Il suo apporto, risulterà certamente decisivo, e l’Atalanta deve starci molto attenta.

Il Real Madrid, quindi, avvisa l’Atalanta, non tanto per la vittoria sofferta contro l’Elche arrivata all’ultimo, quanto piuttosto per un Benzema in forma, e un Ramos che ritorna. Adesso, sta alla squadra di Gasperini, cercar di ripartire dalla sconfitta dell’andata, e giocarsela in Spagna, cosa che può fare, soprattutto se segna nei primi minuti.