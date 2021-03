Milan, i big match ora sono un tabù: dopo un girone battuta solo la Roma

Dopo un girone esatto, il Milan ha battuto solo la Roma tra le squadre forti nei big match. Un campanello d’allarme in più per Pioli.

Dal Napoli al Napoli, dopo la vittoria nel girone d’andata contro gli azzurri per 3-1, il Milan al ritorno perde per 1-0. La partita disputata dai rossoneri, è stata sottotono, complici anche le enormi fatiche di Europa League, ma soprattutto è l’ennesimo risultato negativo nei big match.

A parte la Roma, infatti, la squadra di Pioli dopo l’andata a Napoli, non ha mai vinto contro una big. Anzi, ha perso in casa contro Juventus, Atalanta e Inter, mostrando grandi difficoltà nello sviluppo di un gioco che copra anche la fase difensiva, spesso scoperta e aperta ai contropiedi avversari.

Anche contro il Napoli, nonostante le buone prestazioni dei centrali, Tomori e Gabbia, il Milan non fatto risultato, e adesso i big match sono un problema vero e proprio. Inoltre, la fatica si fa sentire e i 9 punti di distacco dall’Inter non aiutano di certo.

Milan, tutti i problemi contro le big

Il Milan, quindi, è da un girone intero, Roma a parte, che non vince un big match. Questo, oltre alla già citata stanchezza europea, è dovuto anche alla mancanza di prestazioni buone, da parte dei suoi uomini migliori.

Sembra, che quando Kessié non offre qualità e quantità in mezzo al campo, la sua squadra ne risenta parecchio. A Verona, ad esempio, era stato il migliore, così come a Manchester in coppa, ma nel big match col Napoli, invece, è stato giustamente sostituito.

Altra mancanza enorme, è quella di Ibrahimovic. Lo svedese, in questo momento, e in questo contesto, rappresenta un’assenza fondamentale per il Milan. Infatti, se era mancato per molte partite da novembre a gennaio, e la sua squadra non ne aveva risentito, adesso che i match pesano di più, la sua defezione pesa maggiormente. Soprattutto considerando che i rossoneri, hanno avuto un solo gol dalle punte nelle ultime 9 partite.

Il Milan, dunque, fa fatica nei big match. Un problema non di poco conto, considerando che bisogna affrontare ancora, Lazio, Juventus e Atalanta, e che se lo scudetto è quasi andato, la corsa Champions è più viva che mai.