Lazio caos tamponi, processo rinviato: “Come Calciopoli”. I rischi del club

Lazio, processo tamponi iniziato e rinviato: i rischi per il club e il paragone con “Calciopoli”, che sembra al momento azzardato. La vicenda potrebbe creare nuovi problemi alla Lega e decidere la classifica dopo la fine del torneo.

Dopo il caos tamponi inizia il processo per la Lazio, che valuta i rischi di una vicenda dai contorni ancora poco chiari. A Claudio Lotito sono state contestate molte violazioni nei protocolli imposti alle società, e l’avvocato biancoceleste nelle sue dichiarazioni ha reso l’idea di quella che sarà una vera e propria battaglia in tribunale. Gli errori che sono contestati al club sono diversi e una sentenza avversa a Lotito rischia davvero di condizionare il passo della squadra di Simone Inzaghi.

La posizione della Lazio è in discussione, ma il club è convinto di aver agito nel rispetto delle regole e il processo è già stato rinviato. La scelta del Torino di costituirsi come parte interessata sarà presa in considerazione dagli avvocati di Lotito, che si opporranno per non rendere il procedimento ancora più pesante. Sarà loro compito introdurre elementi che possano verificare il modus operandi della società, e potrebbero essere chiamati a testimoniare alcuni dirigenti dell’Asl di Roma, prima di ascoltare i medici biancocelesti che sono al centro del processo.

Le parole dell’avvocato Gian Michele Gentile, che difende il club, danno però il senso di un cammino lungo e complicato davanti al Tribunale Federale. “Non è un processo per qualche giornata di squalifica – ha dichiarato – perché ha implicazioni molto importanti. E’ una vicenda complicata che non si risolverà in un’ora di discussione e forse neanche in un giorno. Vale come Calciopoli o come Calcioscommesse”.

Ma alla luce di queste parole, cosa rischia davvero la Lazio? E quanto la battaglia in tribunale può cambiare le classifiche in Serie A visto anche che la l’incontro è stato rinviato?

Leggi anche: Lazio-Torino, Lotito non ci sta: rischia di slittare a fine campionato

Lazio caos tamponi,processo, già rinviato: Quali sono i rischi per la Lazio? E quanto ne risentirà la classifica?

La Lazio ha iniziato la sua battaglia legale dopo il caos tamponi, e il processo non si preannuncia semplice ed è già stato rinviato al 26 marzo. Le parole dell’avvocato biancoceleste rendono la dimensione di un cammino lungo, che potrebbe avere ripercussioni pesanti sulla Serie A. I rischi per la società sono molti, ma oltre alle multe la paura per Claudio Lotito è quella di incorrere in una penalizzazione. Sarebbe una notizia pesante per Simone Inzaghi, che è in corsa per la zona Champions.

Il cammino processuale sembra chiaro. Bisognerà innanzitutto capire quanto sia ammissibile la richiesta del Torino. Poi l’avvocato Gentile chiederà al presidente Mastrocola di introdurre alcuni dirigenti delle Asl ed altri testimoni pronti ad avvalorare le tesi del club. Se il collegio deciderà di accettare la richiesta, sarà disposto un nuovo calendario che potrebbe allungare i tempi in maniera netta. Quali sono i rischi per la Lazio al processo per il caos tamponi? Di certo una penalizzazione, che potrebbe stravolgere le classifiche ma anche l’intera Serie A.

Di fatto il vero problema è nell’iter processuale, che potrebbe concludersi dopo la fine del campionato. A quel punto la classifica potrebbe anche essere decisa da una sentenza. Il che non farebbe altro che allungare le polemiche su una stagione che fra rinvii, caos tamponi, e mancati accordi tra club, rischia di stravolgere anche il futuro di tutte le squadre di Serie A. La notizia di un primo rinvio al 26 marzo indica quanto l’iter possa essere lungo e dannoso per il campionato.